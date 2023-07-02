Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
По дорогам Новосибирска проехало около 60 машин, украшенных флагами ЧВК «Вагнер». Участники собрались на Гусинобродском кладбище, чтобы почтить память погибших воинов.
Согласно информации от ВК-группы «АСТ-54», водители гудели, свистели и кричали, стараясь привлечь внимание других участников дорожного движения.
Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий. Глава ЧВК Евгений Пригожин прокомментировал автопробег в Новосибирске. Он поблагодарил организаторов автопробега в честь ЧВК «Вагнер» и за поддержку.
В комментариях новосибирцы благодари вагнеровцев за идею и ее реализацию:
«Уважаю и ценю. Молодцы, что почтили память павших Войнов»;
«Вагнер сила»;
«Хорошо проехали с честью»;
«Красавчики».