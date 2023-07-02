Около 60 автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» проехали по улицам Новосибирска

Около 60 автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» проехали по улицам Новосибирска и отправились на Гусинобродское кладбище, чтобы почтить память павших бойцов в честь Дня ветеранов боевых действий.