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Автопробег с флагами ЧВК «Вагнер» прошел в Новосибирске

2 июля 2023, 03:04
Фото: atas.info
Автомобиль вагнеровцев

Около 60 автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» проехали по улицам Новосибирска

Около 60 автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» проехали по улицам Новосибирска и отправились на Гусинобродское кладбище, чтобы почтить память павших бойцов в честь Дня ветеранов боевых действий.

По дорогам Новосибирска проехало около 60 машин, украшенных флагами ЧВК «Вагнер». Участники собрались на Гусинобродском кладбище, чтобы почтить память погибших воинов.

Согласно информации от ВК-группы «АСТ-54», водители гудели, свистели и кричали, стараясь привлечь внимание других участников дорожного движения.

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий. Глава ЧВК Евгений Пригожин прокомментировал автопробег в Новосибирске. Он поблагодарил организаторов автопробега в честь ЧВК «Вагнер» и за поддержку.

В комментариях новосибирцы благодари вагнеровцев за идею и ее реализацию:

«Уважаю и ценю. Молодцы, что почтили память павших Войнов»;

«Вагнер сила»;

«Хорошо проехали с честью»;

«Красавчики».

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