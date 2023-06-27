Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и сообщил о его согласии на остановку движения «Вагнера» на территории России и на дальнейшие шаги по деэскалации (прим. ред. «ослабление чего-либо»). В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уйдет в Белоруссию и дело будет закрыто. Кремль гарантирует исполнение этого решения.