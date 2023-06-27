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Что будет с бойцами ЧВК «Вагнер» после мятежа, рассказал Владимир Путин

27 июня 2023, 01:29
Фото: atas.info
Бойцам компании предложили несколько вариантов дальнейшего пути
Президент России Владимир Путин выступил с обращением 27 июня 2023: бойцам «Вагнера» было предложено заключить контракт с Министерством обороны РФ, вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию, после того, как произошла попытка захвата штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер».

Президент России Владимир Путин в своем выступлении предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать один из трех путей: либо заключить контракт с Министерством обороны, либо вернуться домой к родным и близким, либо уехать в Белоруссию. Он поблагодарил тех бойцов, которые не пошли на кровопролитие и остановились у последней черты.

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Ранее, в Ростове-на-Дону, при помощи ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Заявлялось о ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, однако Минобороны и ФСБ опровергли это. Евгений Пригожин, который утверждал об этих ударах, был подвергнут уголовному преследованию за организацию вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и сообщил о его согласии на остановку движения «Вагнера» на территории России и на дальнейшие шаги по деэскалации (прим. ред. «ослабление чего-либо»). В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уйдет в Белоруссию и дело будет закрыто. Кремль гарантирует исполнение этого решения.

Некоторые члены ЧВК «Вагнер» уже сделали выбор и вернулись к своим близким, в то время как другие рассматривают возможность продолжать службу в составе российских вооруженных сил.

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