Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
Президент России Владимир Путин в своем выступлении предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать один из трех путей: либо заключить контракт с Министерством обороны, либо вернуться домой к родным и близким, либо уехать в Белоруссию. Он поблагодарил тех бойцов, которые не пошли на кровопролитие и остановились у последней черты.
Ранее, в Ростове-на-Дону, при помощи ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Заявлялось о ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, однако Минобороны и ФСБ опровергли это. Евгений Пригожин, который утверждал об этих ударах, был подвергнут уголовному преследованию за организацию вооруженного мятежа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и сообщил о его согласии на остановку движения «Вагнера» на территории России и на дальнейшие шаги по деэскалации (прим. ред. «ослабление чего-либо»). В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уйдет в Белоруссию и дело будет закрыто. Кремль гарантирует исполнение этого решения.
Некоторые члены ЧВК «Вагнер» уже сделали выбор и вернулись к своим близким, в то время как другие рассматривают возможность продолжать службу в составе российских вооруженных сил.