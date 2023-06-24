Мятеж Пригожина. Военные защищают улицы Ростова

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина», что его подразделения движутся в сторону Ростова. Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли административную границу Ростовской области в ночь на 24 июня, пишет «Ростов газета».
Появление военных рядом со штабом Южного военного округа вечером 23 июня вызвало предположения, что это связано с заявлениями Пригожина о том, что в Ростове был глава Минобороны Сергей Шойгу, который, якобы, хотел разобраться с «Оркестром». В ответ, в Минобороны назвали слова Пригожина провокацией, а также возбудили уголовное дело против него по подозрению в призывах к военному перевороту, сообщали «Новые Известия».
В 02:00 Пригожин объявил о том, что колонна ЧВК «Вагнер» пересекла границу Донбасса с Ростовской областью и движется в сторону Ростова. Однако, это заявление не подтверждено официально. А факт мятежа подтверждается статьей уголовного дела ФСБ.
Ранее сообщалось о перекрытии дорог в Ростовской области. Но никаких других подробностей на данный момент нет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр областной столицы и по возможности не покидать дома.