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Мятеж Пригожина. Военные защищают улицы Ростова

24 июня 2023, 03:30
Фото: atas.info
Пригожин обвинял некоторых личностей в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер»
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы пересекли границу Ростовской области и направляются в Ростов.

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина», что его подразделения движутся в сторону Ростова. Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли административную границу Ростовской области в ночь на 24 июня, пишет «Ростов газета».

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Появление военных рядом со штабом Южного военного округа вечером 23 июня вызвало предположения, что это связано с заявлениями Пригожина о том, что в Ростове был глава Минобороны Сергей Шойгу, который, якобы, хотел разобраться с «Оркестром». В ответ, в Минобороны назвали слова Пригожина провокацией, а также возбудили уголовное дело против него по подозрению в призывах к военному перевороту, сообщали «Новые Известия».

Мятеж ЧВК «Вагнер»: что известно на данный момент
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В 02:00 Пригожин объявил о том, что колонна ЧВК «Вагнер» пересекла границу Донбасса с Ростовской областью и движется в сторону Ростова. Однако, это заявление не подтверждено официально. А факт мятежа подтверждается статьей уголовного дела ФСБ.

Ранее сообщалось о перекрытии дорог в Ростовской области. Но никаких других подробностей на данный момент нет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр областной столицы и по возможности не покидать дома.

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