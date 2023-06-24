Мятеж Пригожина. Военные защищают улицы Ростова

Появление военных рядом со штабом Южного военного округа вечером 23 июня вызвало предположения, что это связано с заявлениями Пригожина о том, что в Ростове был глава Минобороны Сергей Шойгу, который, якобы, хотел разобраться с «Оркестром». В ответ, в Минобороны назвали слова Пригожина провокацией, а также возбудили уголовное дело против него по подозрению в призывах к военному перевороту, сообщали «Новые Известия».