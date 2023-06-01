Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
По словам главы ЧВК, он потратил не менее 1,5 миллиарда долларов США на содержание и деятельность своей команды в СВО. Такая сумма была потрачена в период с 24 февраля прошлого года.
Евгений Пригожин уточнил, что все траты на содержание его команды были связаны только с помощью российским военным в освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), поэтому прибыли с этого он не получил.
Напомним, что также Пригожин выразил мнение о мобилизации всей страны на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления безопасности и стабильности в России и за ее пределами.