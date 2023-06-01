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Пригожин в Новосибирске раскрыл сумму, потраченную на деятельность ЧВК «Вагнер»

1 июня 2023, 02:06
Фото: atas.info
Пригожин потратил крупную сумму на содержание ЧВК

В Новосибирске Пригожин раскрыл сумму, потраченную на деятельность ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин рассказал на встрече с журналистами в Новосибирске сколько потратил на содержание частной военной компании «Вагнер».

По словам главы ЧВК, он потратил не менее 1,5 миллиарда долларов США на содержание и деятельность своей команды в СВО. Такая сумма была потрачена в период с 24 февраля прошлого года.

Евгений Пригожин уточнил, что все траты на содержание его команды были связаны только с помощью российским военным в освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), поэтому прибыли с этого он не получил.

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Напомним, что также Пригожин выразил мнение о мобилизации всей страны на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления безопасности и стабильности в России и за ее пределами.

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