«Родители будут довольны»: Пригожин рассказал, как накажут педофила из Новосибирска

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин пообещал наказать насильника девочек из Новосибирска

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», в беседе с Daily Storm раскрыл информацию о мужчине, который 20 мая в военной форме похитил и изнасиловал двух девочек в возрасте 10 и 11 лет в Новосибирске. Он рассказал, какое наказание ждет извращенца.