«Родители будут довольны»: Пригожин рассказал, как накажут педофила из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Пригожин упомянул, что заключенные, которых нанимает компания, совершают в 25 раз меньше преступлений на свободе. Об этом говорит статистика правоохранительных органов.
Он отметил, что если у ЧВК останется возможность забирать заключенных, то с этим насильником будут решительно разбираться его бойцы. Пригожин подчеркнул, что родители жертв будут довольны наказанием.
Напомним, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц за гаражами уже задержали в Новосибирске. В этом инциденте разбираются следователи.