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«Родители будут довольны»: Пригожин рассказал, как накажут педофила из Новосибирска

25 мая 2023, 08:50
Фото: Евгений Пригожин/ВК
Евгений Пригожин назвал наказание для педофила из Новосибирска

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин пообещал наказать насильника девочек из Новосибирска

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», в беседе с Daily Storm раскрыл информацию о мужчине, который 20 мая в военной форме похитил и изнасиловал двух девочек в возрасте 10 и 11 лет в Новосибирске. Он рассказал, какое наказание ждет извращенца.

Пригожин упомянул, что заключенные, которых нанимает компания, совершают в 25 раз меньше преступлений на свободе. Об этом говорит статистика правоохранительных органов.

Он отметил, что если у ЧВК останется возможность забирать заключенных, то с этим насильником будут решительно разбираться его бойцы. Пригожин подчеркнул, что родители жертв будут довольны наказанием.

Напомним, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц за гаражами уже задержали в Новосибирске. В этом инциденте разбираются следователи.

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