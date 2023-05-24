Новосибирцы требуют снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
«Возражаем против установки гаражей на прилегающей к нашей территории домов. Въезд к этим гаражам будет проходить мимо детской площадки, жилых домов, через зеленую зону. На этой территории находится ливневой коллектор, к которому будет прекращен доступ», — цитирует коллективное обращение Сиб.фм.
При этом обращение никак не связано с сексуальным преступлением в отношении двух девочек. Жители домов №№ 23 и 27 по улице Героев Труда считают, что сооружения мешают нормальной жизни людей. Изначально гаражи были установлены в 2010 году в связи с празднованием Дня города. Позже в администрацию Советского района неоднократно сыпались просьбы о сносе конструкций, однако местные власти отвечали отписками.
На данный момент сообщается, что гаражи планируют снести к 1 июня. Будет ли исполнено это требование, неизвестно.