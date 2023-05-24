Новосибирцы требуют снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц

При этом обращение никак не связано с сексуальным преступлением в отношении двух девочек. Жители домов №№ 23 и 27 по улице Героев Труда считают, что сооружения мешают нормальной жизни людей. Изначально гаражи были установлены в 2010 году в связи с празднованием Дня города. Позже в администрацию Советского района неоднократно сыпались просьбы о сносе конструкций, однако местные власти отвечали отписками.