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Новосибирцы требуют снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц

24 мая 2023, 13:14
Фото: 1MI
Гаражи не могут снести тринадцать лет
Жители Новосибирска написали коллективное письмо с просьбой снести гаражи на улице Разъездной. Именно там несколько дней назад изнасиловали двух школьниц.
«Возражаем против установки гаражей на прилегающей к нашей территории домов. Въезд к этим гаражам будет проходить мимо детской площадки, жилых домов, через зеленую зону. На этой территории находится ливневой коллектор, к которому будет прекращен доступ», — цитирует коллективное обращение Сиб.фм.

При этом обращение никак не связано с сексуальным преступлением в отношении двух девочек. Жители домов №№ 23 и 27 по улице Героев Труда считают, что сооружения мешают нормальной жизни людей. Изначально гаражи были установлены в 2010 году в связи с празднованием Дня города. Позже в администрацию Советского района неоднократно сыпались просьбы о сносе конструкций, однако местные власти отвечали отписками.

На данный момент сообщается, что гаражи планируют снести к 1 июня. Будет ли исполнено это требование, неизвестно.

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