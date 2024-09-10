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Изнасилование

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2024
Жертва абьюзера прославилась после участия в программе «За гранью»
10 сентября, 04:35
Мигрант-насильник набросился на школьницу — как его наказали
Иностранец затащил в свою квартиру школьницу и пытался над ней надругаться, о чем рассказала мать девочки.
6 сентября, 05:21
Семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+ в Новосибирской области
О преступлениях против половой неприкосновенности детей заявил заместитель начальника МВД Кирилл Травин на оперативном совещании в правительстве.
29 июля, 04:46
Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
В Новосибирской области задержан педофил, надругавшийся над детьми, подробности рассказали в Следкоме.
17 июля, 04:15
Беременную женщину изнасиловали новосибирцы — она потеряла ребенка
23 июня, 02:36
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Самосуд устроили вероятному насильнику 8-летней девочки в Новосибирской области
6 мая, 08:07
8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области
15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, следует из сообщения регионального управления МВД.
6 мая, 03:27
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
21 января, 11:19
2023
«Как робот»: мать убитой под Новосибирском девушки считает подсудимого невиновным
21 декабря 2023, 06:34
Жители новосибирского поселка написали Бастрыкину с требованием «закрыть» педофила
15 ноября 2023, 11:40
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
20 октября 2023, 07:03
В Новосибирске ищут изнасиловавшего девочек на Лобачевского педофила
14 октября 2023, 06:16
На свободу в Новосибирске вышел зек-педофил и бывший воспитатель детдома
12 октября 2023, 01:37
14-летняя девочка в Новосибирске призналась, что ее насиловал отец
В августе текущего года в Новосибирске 14-летняя девочка рассказала, что ее отец совершил против нее изнасилование. Это произошло, когда она была маленькой.
29 сентября 2023, 01:27
Черногория выдала России педофила-насильника школьницы в Новосибирске
Черногория выдала России педофила, который совершил преступления в отношении 14-летней девочки из Новосибирска. Эту информацию сообщили в пресс-службе МВД России.
28 сентября 2023, 09:31
Педофила ищет полиция в Новосибирске за развратные действия на детской площадке
7 сентября 2023, 05:08
Более 1000 дел: статистика преступлений против половой неприкосновенности детей от СК
7 сентября 2023, 04:42
Под Новосибирском изнасиловали 12-летнюю школьницу — ей угрожали ножом
В Новосибирской области изнасиловали двенадцатилетнюю девочку. Школьнице могли угрожать ножом.
15 августа 2023, 09:06
В Новосибирске 60-летний педофил из Дагестана насиловал мальчиков
Пожилого уроженца Дагестана обвиняют в растлении мальчиков в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
11 августа 2023, 08:43

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