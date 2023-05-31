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Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске

31 мая 2023, 09:32
Фото: Полина Симакова / atas.info
Евгений Пригожин неожиданно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске.
31 мая в Новосибирске ЧВК "Вагнер" провело встречу с журналистами, "музыканты" октрыто рассказали о своем видении происходящего и подчеркнули необходимость объективного освещения происходящего на спецоперации.

Сегодня в центре Новосибирска прошла встреча с представителями ЧВК "Вагнер" на которую были приглашены журналисты. Штурмовики "Вагнер" с небольшой импровизированной сцены в бойцовском клубе отвечали на вопросы прессы. В конце встречи на сцене произошло какое-то движение и вышел руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он рассказал о проекте ЧВК "Вагнер" "Второй фронт", который предполагает контакт представителей военной компании с прессой. Пригожин сделал акцент на том, что нужно честно говорить о происходящем в зоне СВО, а также еще раз подчеркнул необходимость мобилизации общества. Подчеркнул, что никаких прогнозов о сроках завершения спецоперации сделать невозможно.

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На вопрос о том, действительно ли бывший вагнеровец имеет отношение к случаю с изнасилованием детей под Новосибирском, Пригожин ответил, что задержанный действительно служил в рядах ЧВК.

#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Спецоперация#ЧВК "Вагнер"#Участник СВО#Евгений Пригожин
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