Он рассказал о проекте ЧВК "Вагнер" "Второй фронт", который предполагает контакт представителей военной компании с прессой. Пригожин сделал акцент на том, что нужно честно говорить о происходящем в зоне СВО, а также еще раз подчеркнул необходимость мобилизации общества. Подчеркнул, что никаких прогнозов о сроках завершения спецоперации сделать невозможно.