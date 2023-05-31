Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сегодня в центре Новосибирска прошла встреча с представителями ЧВК "Вагнер" на которую были приглашены журналисты. Штурмовики "Вагнер" с небольшой импровизированной сцены в бойцовском клубе отвечали на вопросы прессы. В конце встречи на сцене произошло какое-то движение и вышел руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Он рассказал о проекте ЧВК "Вагнер" "Второй фронт", который предполагает контакт представителей военной компании с прессой. Пригожин сделал акцент на том, что нужно честно говорить о происходящем в зоне СВО, а также еще раз подчеркнул необходимость мобилизации общества. Подчеркнул, что никаких прогнозов о сроках завершения спецоперации сделать невозможно.
На вопрос о том, действительно ли бывший вагнеровец имеет отношение к случаю с изнасилованием детей под Новосибирском, Пригожин ответил, что задержанный действительно служил в рядах ЧВК.