В Новосибирске глава ЧВК Вагнер Пригожин заявил о необходимости всеобщей мобилизации

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Евгений Пригожин высказался о необходимости объявления всеобщей мобилизации в России. На встрече с журналистами в Новосибирске глава ЧВК Вагнер заявил, что продолжение специальной военной операции на Украине может стать трудным и что Россия должна быть готова мобилизовать потенциальных бойцов для победы в СВО.
Пригожин на недавней конференции в Екатеринбурге отметил, что если Россия будет продолжать войну, то уже сейчас необходимо объявить мобилизацию, чтобы подготовить людей к военным действиям, писал «Царьград». Он также добавил, что мобилизационные мероприятия не потребуют больших финансовых затрат, поскольку для подготовки солдат хватит палаточных городков, обмундирования и инструкторов.
Напомним, что в рамках первой волны частичной мобилизации в России, которая состоялась в 2022 году по призыву Минобороны, было мобилизовано 300 тысяч бойцов.
Также сегодня ЧВК Вагнер в Новосибирске презентовала новый проект «Второй фронт», который нацелен рассказывать людям правду о ходе СВО.