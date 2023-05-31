В Новосибирске глава ЧВК Вагнер Пригожин заявил о необходимости всеобщей мобилизации

Пригожин на недавней конференции в Екатеринбурге отметил, что если Россия будет продолжать войну, то уже сейчас необходимо объявить мобилизацию, чтобы подготовить людей к военным действиям, писал «Царьград». Он также добавил, что мобилизационные мероприятия не потребуют больших финансовых затрат, поскольку для подготовки солдат хватит палаточных городков, обмундирования и инструкторов.