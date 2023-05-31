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В Новосибирске глава ЧВК Вагнер Пригожин заявил о необходимости всеобщей мобилизации

31 мая 2023, 09:29
Фото: atas.info
На встрече Пригожин высказался о возможной мобилизации в стране
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о необходимости всеобщей мобилизации в России, о чем он сообщил на встрече с журналистами в Новосибирске 31 мая.

Евгений Пригожин высказался о необходимости объявления всеобщей мобилизации в России. На встрече с журналистами в Новосибирске глава ЧВК Вагнер заявил, что продолжение специальной военной операции на Украине может стать трудным и что Россия должна быть готова мобилизовать потенциальных бойцов для победы в СВО.

Пригожин на недавней конференции в Екатеринбурге отметил, что если Россия будет продолжать войну, то уже сейчас необходимо объявить мобилизацию, чтобы подготовить людей к военным действиям, писал «Царьград». Он также добавил, что мобилизационные мероприятия не потребуют больших финансовых затрат, поскольку для подготовки солдат хватит палаточных городков, обмундирования и инструкторов.

Напомним, что в рамках первой волны частичной мобилизации в России, которая состоялась в 2022 году по призыву Минобороны, было мобилизовано 300 тысяч бойцов.

Также сегодня ЧВК Вагнер в Новосибирске презентовала новый проект «Второй фронт», который нацелен рассказывать людям правду о ходе СВО.

ЧВК Вагнер в Новосибирске презентовали новый проект «Второй фронт»
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#Эмилия Губарева#Вагнер#ЧВК "Вагнер"#Пригожин#Евгений Пригожин#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск
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