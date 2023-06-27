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Обращение Путина: что сказал президент ночью 27 июня 2023

27 июня 2023, 01:18
Фото: kremlin.ru
Глава государства обратился ночью к россиянам
В ночном обращении Путин обвинил организаторов мятежа в предательстве страны, выразил благодарность главе Белоруссии за разрешение конфликта и предложил контракт вагнеровцам.Это было его первое обращение после произошедшего 24 июня инцидента.

В ночь на 27 июня, президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он заявил, что никакие попытки шантажа или устроить внутреннюю смуту не достигнут цели. В своем обращении глава государства несколько раз сказал спасибо гражданам России и вооруженным силам РФ за консолидацию и грамотные решения по нейтрализации угрозы — то есть мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Президент подчеркнул, что если бы произошел вооруженный мятеж, то он был бы подавлен обществом, партиями и религиозными организациями, которые заняли прочную позицию в поддержку конституционного порядка.

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Президент обвинил организаторов мятежа в предательстве страны, а также в предательстве тех, кто был с ними. Он добавил, что подавляющее большинство сотрудников ЧВК «Вагнер» являются патриотами России, и были использованы без их согласия («в темную»). Однако, он не назвал имя Евгения Пригожина — главы ЧВК «Вагнер».

Путин выразил признательность за мужество летчиков, которые умерли при атаке на ЧВК «Вагнера» и по его словам, их мужество спасло Россию (ранее официальных сообщений на эту тему не было — прим. Atas.info). Он также поблагодарил всех военных и сотрудников спецслужб, которые встали на пути мятежников.

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Кроме того, президент России сообщил, что старался избежать кровопролития, и выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за его вклад в разрешение конфликта с руководством ЧВК «Вагнер».

Наконец, Путин предложил членам ЧВК «Вагнер» подписать контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами. Президент отметил, что цель врагов России — это братоубийство, кровавая междоусобица и раскол общества. Он заключил свое обращение краткими словами: «Мы не дадим этому случиться».

Напомним, в России недавно произошла попытка вооруженного мятежа (но оружие не применялось). В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным проникли в центр Ростова-на-Дону. Они оцепили несколько административных зданий, включая штаб Южного военного округа, и удерживали их до утра субботы. Часть нападавших осталась в городе, а остальные двинулись в сторону Москвы. Сейчас возбуждено уголовное дело об этом инциденте и оно все еще актуально.

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