Напомним, в России недавно произошла попытка вооруженного мятежа (но оружие не применялось). В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным проникли в центр Ростова-на-Дону. Они оцепили несколько административных зданий, включая штаб Южного военного округа, и удерживали их до утра субботы. Часть нападавших осталась в городе, а остальные двинулись в сторону Москвы. Сейчас возбуждено уголовное дело об этом инциденте и оно все еще актуально.