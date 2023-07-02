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Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились вандальные надписи про ЧВК «Вагнер»

2 июля 2023, 14:02
Фото: НА ОБЬГЭСЕ (НОВОСИБИРСК)/ВК
Кто-то написал о Вагнере на стенах зданий
В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС появились вандальные граффити с надписями «Вагнер — это Россия» и «Вагнер — мы победили», что вызвало беспокойство у местных жителей.

Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились надписи, связанные с ЧВК «Вагнер». Пользователи паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» сообщили о граффити, которые были обнаружены на стенах домов и заборах в микрорайоне.

Фотографии шести мест с «наскальной живописью», видимо, относящейся к прошлым событиям, были опубликованы местными жителями.

Граффити содержат надписи «Вагнер — это Россия» и «Вагнер — мы победили». Автор поста отмечает, что администрация точно будет иметь дополнительную работу в ближайшее время.

Фото: НА ОБЬГЭСЕ (НОВОСИБИРСК)/ВК
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#Эмилия Губарева#Граффити#ОбьГЭС#Общество#Город#Новосибирск
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