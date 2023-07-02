Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились вандальные надписи про ЧВК «Вагнер»

Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились надписи, связанные с ЧВК «Вагнер». Пользователи паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» сообщили о граффити, которые были обнаружены на стенах домов и заборах в микрорайоне.