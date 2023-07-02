Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились вандальные надписи про ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились надписи, связанные с ЧВК «Вагнер». Пользователи паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» сообщили о граффити, которые были обнаружены на стенах домов и заборах в микрорайоне.
Фотографии шести мест с «наскальной живописью», видимо, относящейся к прошлым событиям, были опубликованы местными жителями.
Граффити содержат надписи «Вагнер — это Россия» и «Вагнер — мы победили». Автор поста отмечает, что администрация точно будет иметь дополнительную работу в ближайшее время.