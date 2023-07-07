Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ

Posted Сегодня, 05:00
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Неизвестные осквернили памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, пишет «Сибкрай». Инцидент произошел в Чулымском районе Новосибирской области. После проверки прокурором было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.
По информации прокуратуры, памятник Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, был испорчен нецензурной и оскорбительной надписью. Это привело к серьезным повреждениям его внешнего вида.
Сейчас полиция активно разыскивает нарушителя. За совершение таких действий ему может грозить штраф или обязательные работы, а также возможность ареста до трех месяцев.