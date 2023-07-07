atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Изображение материала

Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ

7 июля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Памятник осквернили матерными словами

В Новосибирской области вандалы оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ

Неизвестные изуродовали памятник воинам, погибшим в ВОВ, и стал фигурантом уголовного дела по статье о вандализме: сотрудники полиции разыскивают виновника.

Неизвестные осквернили памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, пишет «Сибкрай». Инцидент произошел в Чулымском районе Новосибирской области. После проверки прокурором было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

По информации прокуратуры, памятник Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, был испорчен нецензурной и оскорбительной надписью. Это привело к серьезным повреждениям его внешнего вида.

Сейчас полиция активно разыскивает нарушителя. За совершение таких действий ему может грозить штраф или обязательные работы, а также возможность ареста до трех месяцев.

#Эмилия Губарева#Памятник#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Пустой катамаран новосибирских туристов нашли на бурной реке, но надежда еще осталась
Сегодня, 04:52
ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
5 июля, 06:12
Как за год СВО вырос бизнес у депутатов из Новосибирска
Вчера, 04:41
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Сегодня, 01:37
Таксист-мигрант хотел изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» в Новосибирске — он арестован
Вчера, 03:26