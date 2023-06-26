Фестиваль цветов на улице Ленина прошел на День города в Новосибирске. В минувшие выходные тысячи горожан прогулялись по пешеходной улице и сделали красивые фотографии. Многие переживали, что локации начнут разбирать после дня города, однако это не так. Как минимум, украшенная улица простоит пару недель.