Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Фестиваль цветов на улице Ленина прошел на День города в Новосибирске. В минувшие выходные тысячи горожан прогулялись по пешеходной улице и сделали красивые фотографии. Многие переживали, что локации начнут разбирать после дня города, однако это не так. Как минимум, украшенная улица простоит пару недель.
Пешеходная зона на улице Ленина будет продлена еще на месяц, об этом было объявлено на оперативном совещании в правительстве 26 июня. Предыдущее решение о прекращении пешеходного движения до 10 июля было отменено мэром города Анатолием Локтем.
После фестиваля «Времена года», где были установлены цветочные композиции, некоторые новосибирцы повредили их, вырвали цветы, разбросали сено и ломали инсталляции.
Однако последствий от вандалов сегодня утром увидеть не удалось: все чисто, красиво и в порядке. На улице Ленина сегодня многолюдно. Локации действительно не дают уйти равнодушным.