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Published Сегодня, 07:55

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Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов

26 июня 2023, 07:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вандалы прошлой ночью немного покрушили локации на Ленина
В Новосибирске на Ленина проходит фестиваль цветов. Вот только безответственные горожане начали крушить инсталляции и вырывать охапки цветов. Что сейчас происходит на украшенной улице, узнал Atas.info.

Фестиваль цветов на улице Ленина прошел на День города в Новосибирске. В минувшие выходные тысячи горожан прогулялись по пешеходной улице и сделали красивые фотографии. Многие переживали, что локации начнут разбирать после дня города, однако это не так. Как минимум, украшенная улица простоит пару недель.

После Дня города в центре Новосибирска очень людно После Дня города в центре Новосибирска очень людно
После Дня города в центре Новосибирска очень людно
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Пешеходная зона на улице Ленина будет продлена еще на месяц, об этом было объявлено на оперативном совещании в правительстве 26 июня. Предыдущее решение о прекращении пешеходного движения до 10 июля было отменено мэром города Анатолием Локтем.

Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось
Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось
Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось
Последствий вандализма нашему корреспонденту найти не удалось
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

После фестиваля «Времена года», где были установлены цветочные композиции, некоторые новосибирцы повредили их, вырвали цветы, разбросали сено и ломали инсталляции.

Однако последствий от вандалов сегодня утром увидеть не удалось: все чисто, красиво и в порядке. На улице Ленина сегодня многолюдно. Локации действительно не дают уйти равнодушным.

Новосибирцам нравится гулять по улице ЛенинаНовосибирцам нравится гулять по улице Ленина
Новосибирцам нравится гулять по улице ЛенинаНовосибирцам нравится гулять по улице Ленина
Новосибирцам нравится гулять по улице Ленина
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
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