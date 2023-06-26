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Вандалы разгромили экспозиции фестиваля цветов в ночь после Дня города в Новосибирске

26 июня 2023, 02:49
Фото: atas.info
Цветы начали потрошить новосибирцы

В Новосибирске на День города посетители испортили цветочные композиции

В Новосибирске местные жители испортили цветочные композиции, которые были сделаны для фестиваля цветов.

В честь Дня города Новосибирска 24 июня был открыт цветочный фестиваль на улице Ленина. Однако не все посетители проявляли должное уважение к оформлению города.

Так, дети играли с сеном, которое являлось частью цветочной композиции, в результате чего оно разрушилось и повредило другие цветы. Кроме того, некоторые люди начали забирать цветы из композиций, несмотря на то, что они были высажены специально для фестиваля и имели большую стоимость.

Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», часть цветочных композиций была разрушена еще за два дня после открытия фестиваля. Напомним, что на фестиваль было закуплено 13 тысяч цветов на сумму в 3,3 миллиона рублей.

В Новосибирск привезут 13 тысяч цветов на День города за 3,3 млн рублей
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#День города#Новосибирск#Цветы
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