Вандалы разгромили экспозиции фестиваля цветов в ночь после Дня города в Новосибирске

Так, дети играли с сеном, которое являлось частью цветочной композиции, в результате чего оно разрушилось и повредило другие цветы. Кроме того, некоторые люди начали забирать цветы из композиций, несмотря на то, что они были высажены специально для фестиваля и имели большую стоимость.