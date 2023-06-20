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В Новосибирск привезут 13 тысяч цветов на День города за 3,3 млн рублей

20 июня 2023, 05:17
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Улицу украшают цветами
В Новосибирске на улицу Ленина привезут 13 тысяч цветов в рамках фестиваля ко Дню города. Данная информация была опубликована на сайте госзакупок.

На День города в Новосибирске на улице Ленина будет проведен Второй международный фестиваль цветов. Для этого было закуплено 13 тысяч цветов на общую сумму 3,3 миллиона рублей.

Заказчиком выступила «Городская дирекция творческих программ», ответственная за организацию и обеспечение фестиваля. Качество и долговечность цветов были приоритетом, а подрядчик должен принять все необходимые меры для сохранения материала.

Весь фестиваль будет посвящен разным временам года, и композиции будут соответствующим образом оформлены.

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#Эмилия Губарева#Ленина#Улица Ленина#Цветы#Общество#Новосибирск
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