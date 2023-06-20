В Новосибирск привезут 13 тысяч цветов на День города за 3,3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
На День города в Новосибирске на улице Ленина будет проведен Второй международный фестиваль цветов. Для этого было закуплено 13 тысяч цветов на общую сумму 3,3 миллиона рублей.
Заказчиком выступила «Городская дирекция творческих программ», ответственная за организацию и обеспечение фестиваля. Качество и долговечность цветов были приоритетом, а подрядчик должен принять все необходимые меры для сохранения материала.
Весь фестиваль будет посвящен разным временам года, и композиции будут соответствующим образом оформлены.