atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:12

Published Сегодня, 01:12

Modified Сегодня, 01:14

Updated Сегодня, 01:14

Изображение материала

На улице Ленина в Новосибирске появились светящиеся деревья ко Дню города

19 июня 2023, 01:12
Фото: atas.info
Деревья будут светиться в темноте
В честь 130-летия города Новосибирска на улице Ленина были установлены особые конструкции в форме деревьев, которые светятся в темноте.

Для создания этих конструкций было привезено 64 бетонных блока с металлическими столбами и тросами, которые использовались для установки арок с цветами и подсветкой.

Отрезок улицы Ленина от здания Центробанка до перекрестка с улицей Советской временно закрыли для автомобильного движения до 10 июля.

В эти дни, с 24 по 25 июня, здесь пройдет фестиваль цветов под названием «Времена года», где будут представлены композиции, которые символизируют четыре сезона.

В рамках фестиваля будут установлены подвесные потолки и тоннели, создающие особую атмосферу, об этом сообщили в «Новосибирских новостях».

В Новосибирске улицу Ленина сделали пешеходной ко Дню города
Узнать подробнее
Читайте также:
24 светящихся дерева будут установлены на улице Ленина ко Дню города
#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
«Эту схему я придумал месяц назад» — жулика-ютубера разоблачил блогер из Новосибирска
16 июня 13:28
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
17 июня 05:27
Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске
17 июня 02:47
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске
17 июня 02:18
Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
16 июня 05:16