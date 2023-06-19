На улице Ленина в Новосибирске появились светящиеся деревья ко Дню города

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Для создания этих конструкций было привезено 64 бетонных блока с металлическими столбами и тросами, которые использовались для установки арок с цветами и подсветкой.
Отрезок улицы Ленина от здания Центробанка до перекрестка с улицей Советской временно закрыли для автомобильного движения до 10 июля.
В эти дни, с 24 по 25 июня, здесь пройдет фестиваль цветов под названием «Времена года», где будут представлены композиции, которые символизируют четыре сезона.
В рамках фестиваля будут установлены подвесные потолки и тоннели, создающие особую атмосферу, об этом сообщили в «Новосибирских новостях».