Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
К Дню города на улице Ленина в Новосибирске появятся светящиеся деревья — согласно появившемуся на сайте госзакупок заказу, будет установлено 24 инсталляции. Заказчиком проекта является МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Конкурсные заявки можно подавать до 5 июня.
Общая стоимость контракта превышает пять миллионов рублей. Работы должны быть завершены к 18 июня. Согласно предоставленной информации, будет осуществлен монтаж 24 металлических конструкций с неоном. А также будут установлены 24 светящихся дерева, предоставленных заказчиком.
Стала известна полная программа Дня города 2023 в Новосибирске.