Общая стоимость контракта превышает пять миллионов рублей. Работы должны быть завершены к 18 июня. Согласно предоставленной информации, будет осуществлен монтаж 24 металлических конструкций с неоном. А также будут установлены 24 светящихся дерева, предоставленных заказчиком.