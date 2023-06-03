atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Изображение материала

24 светящихся дерева будут установлены на улице Ленина ко Дню города

3 июня 2023, 03:59
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Аллея возле НОВАТ в Новосибирске.
На сайте госзакупок появился заказ на сумму более 5 млн рублей на поиск подрядчика, который установит святящиеся деревья на улице Ленина ко Дню города.

К Дню города на улице Ленина в Новосибирске появятся светящиеся деревья — согласно появившемуся на сайте госзакупок заказу, будет установлено 24 инсталляции. Заказчиком проекта является МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Конкурсные заявки можно подавать до 5 июня.

Общая стоимость контракта превышает пять миллионов рублей. Работы должны быть завершены к 18 июня. Согласно предоставленной информации, будет осуществлен монтаж 24 металлических конструкций с неоном. А также будут установлены 24 светящихся дерева, предоставленных заказчиком.

День города Новосибирска-2023: полная программа празднования, кто из звезд выступит
Узнать подробнее

Стала известна полная программа Дня города 2023 в Новосибирске.

#Ольга Храмушкина#День города#Город#Культура#День города 2023 в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
1 июня 02:32
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
Вчера, 07:01
В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»
Вчера, 07:40
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
1 июня 05:44
Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации
Вчера, 03:05
«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C
Вчера, 07:25