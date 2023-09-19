Вандалы звереют в Новосибирске: ломают уникальные березы и гортензии в парках

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Так, однажды неизвестные злоумышленники выкопали кусты можжевельника, розы и другие цветы в парке «Берёзовая роща». Также они срезали несколько веток с новых берёз. В парке «Михайловская набережная» нарушители вытоптали клумбу с лавандой, которая была создана для того, чтобы люди получали удовольствие от ее вида и запаха. Каждый год хулиганы также обрезают мискантусы, чтобы украсить свои дома. И только в Центральном парке за один день было срезано более 70 веток гортензий.
Представители дирекции городских парков отмечают, что это лишь небольшая часть всех случаев вандализма, которыми они сталкиваются. Администрация мэрии призывает жителей беречь зеленые насаждения и уважать труд людей, которые заботятся о зеленых зонах.
Если вы стали свидетелем акта вандализма, пожалуйста, обратитесь в администрацию парка или свяжитесь с дирекцией городских парков по номеру 388-75-08.