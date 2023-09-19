Вандалы звереют в Новосибирске: ломают уникальные березы и гортензии в парках

Так, однажды неизвестные злоумышленники выкопали кусты можжевельника, розы и другие цветы в парке «Берёзовая роща». Также они срезали несколько веток с новых берёз. В парке «Михайловская набережная» нарушители вытоптали клумбу с лавандой, которая была создана для того, чтобы люди получали удовольствие от ее вида и запаха. Каждый год хулиганы также обрезают мискантусы, чтобы украсить свои дома. И только в Центральном парке за один день было срезано более 70 веток гортензий.