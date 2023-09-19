atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Деревья были поломаны в парках

Вандалы звереют в Новосибирске: ломают уникальные березы и гортензии в парках

19 сентября 2023, 05:53
Фото: atas.info
Деревья были поломаны в парках

В Новосибирске вандалы поломали цветы и деревья в парках города

Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии Новосибирска, в последнее время вандализм стал частым явлением в городских парках.

Так, однажды неизвестные злоумышленники выкопали кусты можжевельника, розы и другие цветы в парке «Берёзовая роща». Также они срезали несколько веток с новых берёз. В парке «Михайловская набережная» нарушители вытоптали клумбу с лавандой, которая была создана для того, чтобы люди получали удовольствие от ее вида и запаха. Каждый год хулиганы также обрезают мискантусы, чтобы украсить свои дома. И только в Центральном парке за один день было срезано более 70 веток гортензий.

Представители дирекции городских парков отмечают, что это лишь небольшая часть всех случаев вандализма, которыми они сталкиваются. Администрация мэрии призывает жителей беречь зеленые насаждения и уважать труд людей, которые заботятся о зеленых зонах.

Если вы стали свидетелем акта вандализма, пожалуйста, обратитесь в администрацию парка или свяжитесь с дирекцией городских парков по номеру 388-75-08.

Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске вандалы исписали оскорблениями машины во двореВандалы в Новосибирске изуродовали памятники на кладбище в КольцовоВандалы повалили надгробия на Кудряшовском кладбище в НовосибирскеВандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
#Новосибирск#Парк#Вандалы#Деревья#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
Вчера, 07:58
Отопительный сезон-2023 в Новосибирске: мэрия назвала дату, когда в домах будет тепло
Сегодня, 04:24
В Новосибирске губернатор объявил правительству свою кадровую политику после выборов
Вчера, 03:20
В Новосибирске запретят выгул крупных собак без намордника
Вчера, 08:16
Цены на бензин в Новосибирске растут без остановки, водители в ярости
Сегодня, 01:17
«Докторскую» колбасу новосибирской «Торговой площади» признали фальсификатом
Сегодня, 02:37