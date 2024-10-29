atas.info
ГлавноеВсе новости

Вандалы

Выбрать дату
2024
Ущерб от погрома геймера в компьютерном клубе Новосибирска достиг 200 тысяч
29 октября, 02:07
Знаменитый фонтан «Мишка» в Новосибирске атаковали «форсуночные» воры
Объект атаковали вандалы, которых пока не могут ни установить, ни поймать, об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
31 августа, 04:06
Вандалы бьют и уродуют остановки у ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске
В Новосибирске неизвестные лица постоянно портят остановки возле нового ЛДС, сообщается в соцсетях.
9 августа, 02:26
Неустановленные вандалы разгромили кладбище в Новосибирской области
В одном из районов Новосибирской области неизвестные устроили вандализм на местном кладбище, сообщают очевидцы.
9 июля, 03:34
«Умные» остановки разгромили вандалы в Первомайском районе Новосибирскка
Остановочные пункты оказались разрушенными, об этом новосибирцы сообщили в социальных сетях.
8 июля, 01:44
Свиньи-вандалы раскапывают могилы и громят кладбище в Новосибирской области
В Новосибирской области свиньи побегали по кладбищу, рассказали очевидцы.
4 июля, 07:42
Памятник Василию Теркину снова разрушили вандалы в Новосибирске
В Новосибирске в очередной раз был разрушен памятник Василию Теркину, о чем сообщается в ВК-группе «депутата Ивана Сидоренко».
2 июня, 03:40
Вандалы сломали открывшийся для новосибирцев в День Победы аттракцион
В Новосибирской области вандалы поломали аттракцион, который не проработал и месяца, о чем сообщила администрация Барабинска.
29 мая, 04:54
Вандалы разгромили сельское кладбище в Новосибирской области
Нападению вандалов подвергся погост у села Барлак Мошковского района, в основном пострадали могилы недалеко от дороги, рассказали местные жители.
1 мая, 04:21
Сотрудники ФСБ задержали приезжих граффитчиков в метро Новосибирска
Два приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга вандала намеревались ночью проникнуть в подземку и разрисовать вагоны, следует из сообщения пресс-службы Новосибирского метрополитена.
26 апреля, 03:33
В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни
23 апреля, 04:45
Рекламщик повредил лифт в ЖК «Ломоносов» в Новосибирске
Мужчина попытался прикрепить к стенке рекламное объявление, но перенервничал и в сердцах разбил сенсорную панель, сообщают в соцсетях
22 апреля, 09:35
Стало известно, какая снежная скульптура была разрушена в Новосибирске
11 января, 02:01
2023
Фото. Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста
27 ноября 2023, 07:37
Вандалы звереют в Новосибирске: ломают уникальные березы и гортензии в парках
19 сентября 2023, 05:53
В Новосибирске вандалы исписали оскорблениями машины во дворе
Хулиганы исписали матами припаркованные автомобили во дворе на Гребенщикова в Новосибирске. Фотографии появились в соцсетях.
15 сентября 2023, 08:27
В Барабинске восстановили разбитый на Хэллоуин памятник всем родителям
В Барабинске был восстановлен разрушенный вандалами памятник, посвященный всем родителям. Арт-объект долгое время украшал территорию местного краеведческого музея.
4 июля 2023, 06:23
Что осталось в Новосибирске от Дня города и мятежа Пригожина
30 июня 2023, 14:22
В Новосибирске вандалы написали «Не убий» на ограде православного Собора
Неизвестные вандалы отставили надпись «Не убий» на территории православного храма в честь святых Новомучеников Российских. Об этом рассказали читатели Atas.info.
16 мая 2023, 02:50
Неизвестные разгромили могилу участника СВО в Искитимском районе
1 мая 2023, 02:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика