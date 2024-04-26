Сотрудники ФСБ задержали приезжих граффитчиков в метро Новосибирска

Сейчас вандалов уже привлекли по административной статье за нарушение положений транспортной безопасности. Скорее всего, их оштрафуют и за нарушение пропускного режима объекта. Администрация Новосибирского метрополитена намерена взыскать в нежданных гостей 36 тысяч рублей в виде компенсации за материальный ущерб.