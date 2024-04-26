Сотрудники ФСБ задержали приезжих граффитчиков в метро Новосибирска

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Новосибирске задержаны двое приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга граффитчиков, намеревавшихся ночью залезть в помещения метро. В операции участвовали оперативники ФСБ, полицейские и представители службы безопасности этого транспортного объекта.
В пресс-службе метро сообщили, что вандалы намеревались разрисовать с помощью баллончиков с краской вагоны подземки, а затем сфотографировать свои «художества», чтобы похвастаться в соцсетях.
Оказалось, что приезжих граффитчиков заметили за несколько дней до задержания: они в разное время суток уже предпринимали несколько попыток пробраться в метро, но тщетно.
Сейчас вандалов уже привлекли по административной статье за нарушение положений транспортной безопасности. Скорее всего, их оштрафуют и за нарушение пропускного режима объекта. Администрация Новосибирского метрополитена намерена взыскать в нежданных гостей 36 тысяч рублей в виде компенсации за материальный ущерб.
О том, где именно представители субкультуры хотели пробраться под землю, не уточняется.