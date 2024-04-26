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В Новосибирске сотрудники ФСБ ночью поймали вандалов в метро

Сотрудники ФСБ задержали приезжих граффитчиков в метро Новосибирска

26 апреля 2024, 03:33
Фото: Пресс-служба Новосибирского метрополитена

В Новосибирске сотрудники ФСБ ночью поймали вандалов в метро

Два приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга вандала намеревались ночью проникнуть в подземку и разрисовать вагоны, следует из сообщения пресс-службы Новосибирского метрополитена.

В Новосибирске задержаны двое приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга граффитчиков, намеревавшихся ночью залезть в помещения метро. В операции участвовали оперативники ФСБ, полицейские и представители службы безопасности этого транспортного объекта.

В пресс-службе метро сообщили, что вандалы намеревались разрисовать с помощью баллончиков с краской вагоны подземки, а затем сфотографировать свои «художества», чтобы похвастаться в соцсетях.

Оказалось, что приезжих граффитчиков заметили за несколько дней до задержания: они в разное время суток уже предпринимали несколько попыток пробраться в метро, но тщетно.

Сейчас вандалов уже привлекли по административной статье за нарушение положений транспортной безопасности. Скорее всего, их оштрафуют и за нарушение пропускного режима объекта. Администрация Новосибирского метрополитена намерена взыскать в нежданных гостей 36 тысяч рублей в виде компенсации за материальный ущерб.

О том, где именно представители субкультуры хотели пробраться под землю, не уточняется.

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