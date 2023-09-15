В Новосибирске вандалы исписали оскорблениями машины во дворе

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Как рассказали очевидцы, 15 сентября неизвестные вандалы оставили на машинах следующие надписи: «Казел», «Паркуйся правильно». Они «украшали» двери, стекла и капоты иномарок.
На этом дебоширы не остановились. Они прокололи колеса на двух машинах. Рисунки, по всей видимости, наносили баллончиками.
Автовладельцы уже написали заявления в полицию. В ГУ МВД региона информацию по факту этого инцидента уточняют.