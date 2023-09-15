atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Новосибирске вандалы исписали оскорблениями машины во дворе

В Новосибирске вандалы исписали оскорблениями машины во дворе

15 сентября 2023, 08:27
Фото: АСТ-54/ВК
Хулиганы исписали матами припаркованные автомобили во дворе на Гребенщикова в Новосибирске. Фотографии появились в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, 15 сентября неизвестные вандалы оставили на машинах следующие надписи: «Казел», «Паркуйся правильно». Они «украшали» двери, стекла и капоты иномарок.

На этом дебоширы не остановились. Они прокололи колеса на двух машинах. Рисунки, по всей видимости, наносили баллончиками.

Автовладельцы уже написали заявления в полицию. В ГУ МВД региона информацию по факту этого инцидента уточняют.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Автомобиль#Вандалы
Подпишитесь
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
Сегодня, 04:58
У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион
Вчера, 06:58
Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о втором сроке Травникова
Сегодня, 05:23
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Вчера, 02:19
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
Сегодня, 02:47
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Вчера, 03:40