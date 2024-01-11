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Фигура уже восстановлена

Стало известно, какая снежная скульптура была разрушена в Новосибирске

11 января 2024, 02:01
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Фигура уже восстановлена

Разрушенную ветром скульптуру «Каракан» восстановили в Новосибирске

Снежную скульптуру восстановили после разрушения ветром в Новосибирске.

В новосибирском парке «Арена», возле нового ЛДС, прошел фестиваль снежных баб, а также конкурс снежных скульптур. Мастера из разных регионов строили настоящие шедевры. Лучшую фигуру определили и конкурс завершился 8 января.

Наш корреспондент отправился в парк утром 9 января и увидел, что одна из скульптур была частично разрушена. Там были поломаны части. Но не только этот объект пострадал, другие также получили повреждения. Первая мысль — это сделали вандалы. Однако стало понятно, что тем самым вандалом был ураганный ветер.

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Сам парк находится на открытой местности, рядом с рекой Обь, а соответственно обдувает там очень сильно. Пострадали даже снежные бабы, которых практически «отполировало». Как сообщила на своей странице ВКонтакте автор разрушенной скульптуры Марина Локцик, ветер снес фигуру «Каракан».

«Нашу скульптуру не разрушали вандалы! Тонкая резьба при очень сильном перепаде температуры и снежная буря завершили концепцию нашей скульптуры как нельзя лучше!», — рассказала женщина.

Вечером 10 января ее пошли восстанавливать. Работы было много. Но результат удачный. Скульптура «Каракан» практически восстановлена. Сегодня сделают финальные работы.

Фото: Марина Локцик/ВКонтакте
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#Общество#Новосибирск#Конкурс#Вандалы#Эмилия Губарева#Парк "Арена"#Снежные фигуры#Снежные бабы
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