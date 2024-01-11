Стало известно, какая снежная скульптура была разрушена в Новосибирске

Наш корреспондент отправился в парк утром 9 января и увидел, что одна из скульптур была частично разрушена. Там были поломаны части. Но не только этот объект пострадал, другие также получили повреждения. Первая мысль — это сделали вандалы. Однако стало понятно, что тем самым вандалом был ураганный ветер.