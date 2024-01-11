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Снежные бабы

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2024
Стало известно, какая снежная скульптура была разрушена в Новосибирске
11 января, 02:01
Вандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске
9 января, 07:56
Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
9 января, 07:46
Опубликованы ТОП-5 фото с фестиваля снежных баб в Новосибирске
9 января, 05:29
2023
В Новосибирске конкурс снежных скульптур перенесли в парк «Арена»
1 декабря 2023, 08:16
Власти Новосибирска призывают горожан к массовой лепке снежных баб
1 декабря 2023, 08:02
Мэрия Новосибирска представила программу празднования Нового года-2024
1 декабря 2023, 06:52
Рекордное количество снежных баб слепили в Новосибирске
8 января 2023, 04:50

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