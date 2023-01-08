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Рекордное количество снежных баб слепили в Новосибирске

Сегодня, 04:50
Фото: аккаунт в ВК Анны Терешковой
Михайловскую набержную украсили различными фигурами из снега

В Новосибирске установили рекорд России по лепке снежных баб

Фестиваль снежных баб, который проходил на Михайловской набережной, попал в Книгу рекордов России

В ходе фестиваля снежных баб, который проходил на новогодних каникулах на Михайловской набережной в Новосибирске, его участники слепили 130 образов символа зимы. Кроме того, из снега сделали еще 70 различных персонажей. Это рекордное количество снеговиков, сделанных в одном месте, сообщила в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

По ее словам, достижение зафиксировано сотрудниками Книги рекордов России и будет официально занесено не ее страницы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске торжественно завершили проект "Новогодняя столица России".

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#Общество#Новосибирск#Новогодняя столица#Рекорд#Снежные бабы
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