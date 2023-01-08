В ходе фестиваля снежных баб, который проходил на новогодних каникулах на Михайловской набережной в Новосибирске, его участники слепили 130 образов символа зимы. Кроме того, из снега сделали еще 70 различных персонажей. Это рекордное количество снеговиков, сделанных в одном месте, сообщила в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
По ее словам, достижение зафиксировано сотрудниками Книги рекордов России и будет официально занесено не ее страницы.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске торжественно завершили проект "Новогодняя столица России".