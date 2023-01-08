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В Новосибирске женщина сломала две ноги на площади Ленина

Сегодня, 02:37
Фото: atas.info
Горожане массово жалуются на скользкие ступени и трутуары

Серьезные травмы ног женщина получила около выхода из метро в центре Новосибирска

Инцидент произошел в самом центре городе, около выхода из метрополитена

По словам очевидцев, женщина сломала обе ноги после падения на скользком тротуаре в центре Новосибирска. Инцидент произошел около выхода со станции метро "Площадь Ленина" рядом с мэрией. Прохожие вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи.

"Сегодня там были, тоже чуть не упали. У выхода с метро возле музея такая же история, все подсказываются",  - пишет в комментариях в паблике АСТ-54 Карина Сухова.

"В районе площади у всех выходов такая ситуация. Пока человек не покалечится, меры не будут предприняты. Хотя об этой проблеме уже писали, и не раз", - констатирует Катя Попова.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Новосибирска посоветовала не гулять в центре города из-за толп людей.

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#Город#Новосибирск#Гололед#Травма#Площадь Ленина
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