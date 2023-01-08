По словам очевидцев, женщина сломала обе ноги после падения на скользком тротуаре в центре Новосибирска. Инцидент произошел около выхода со станции метро "Площадь Ленина" рядом с мэрией. Прохожие вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи.
"Сегодня там были, тоже чуть не упали. У выхода с метро возле музея такая же история, все подсказываются", - пишет в комментариях в паблике АСТ-54 Карина Сухова.
"В районе площади у всех выходов такая ситуация. Пока человек не покалечится, меры не будут предприняты. Хотя об этой проблеме уже писали, и не раз", - констатирует Катя Попова.
Ранее мы рассказывали о том, что жительница Новосибирска посоветовала не гулять в центре города из-за толп людей.