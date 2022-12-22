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На площади Ленина Деды Морозы сегодня водили хороводы вокруг елки

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI
Праздничный марафон в новогодней столице России начался

В Новосибирске прошло шествие Дедов Морозов, приехавших из разных уголков России

Праздничный марафон, к которому так долго готовилась новогодняя столица России, торжественно стартовал сегодня в Новосибирске на площади Ленина

Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов под председательством Деда Мороза из Великого Устюга торжественно открылся сегодня во второй половине дня в новогодней столице России в Новосибирске. 

"Атас.инфо" рано утром сообщил своим читателем праздничную программу сегодняшнего дня и приглашал всех желающих познакомиться с самым колоритным из собравшихся дедушек - героем якутского эпоса и заполярным Дедом Морозом одновременно.

Сегодня Чыысхан действительно впечатлил собравшихся, но справедливости ради заметим, что  Деды Морозы из разных городов взрослым и детям тоже очень понравились.

Как и хоровод, в котором вместе с главными новогодними персонажами, с удовольствием участвовали жители и гости новогодней столицы России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске стартовали новогодние торжества.

#Новый год#Новосибирск#Столица#Дед Мороз#Торжества
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