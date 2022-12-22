На площади Ленина Деды Морозы сегодня водили хороводы вокруг елки

Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов под председательством Деда Мороза из Великого Устюга торжественно открылся сегодня во второй половине дня в новогодней столице России в Новосибирске.
"Атас.инфо" рано утром сообщил своим читателем праздничную программу сегодняшнего дня и приглашал всех желающих познакомиться с самым колоритным из собравшихся дедушек - героем якутского эпоса и заполярным Дедом Морозом одновременно.
Сегодня Чыысхан действительно впечатлил собравшихся, но справедливости ради заметим, что Деды Морозы из разных городов взрослым и детям тоже очень понравились.
Как и хоровод, в котором вместе с главными новогодними персонажами, с удовольствием участвовали жители и гости новогодней столицы России.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске стартовали новогодние торжества.