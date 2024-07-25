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Путин поручил перевести госкомпании из Москвы в Новосибирск
25 июля, 11:31
Новосибирск может стать третьей столицей: депутат Арефьев
8 июня, 02:23
В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»
1 февраля, 13:15
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
24 января, 01:30
2023
Губернатор Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири
21 августа 2023, 09:45
Вице-мэр Анна Терешкова поддержала идею о переносе столицы в Новосибирск
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Данную инициативу поддержала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
19 января 2023, 04:56
Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок
18 января 2023, 08:16
2022
На площади Ленина Деды Морозы сегодня водили хороводы вокруг елки
Праздничный марафон, к которому так долго готовилась новогодняя столица России, торжественно стартовал сегодня в Новосибирске на площади Ленина
22 декабря 2022, 14:59

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