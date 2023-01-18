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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок

Сегодня, 08:16
Фото: atas.info
Новосибирский государственный краеведческий музей

Бывший сенатор Россель считает, то Новосибирск должен стать столицей России

В обсуждении со студентами экс-сенатор Екатеринбурга Эдуард Россель заявил, что Новосибирск находится в большей удаленности от западных границ в случае атак противника, чем Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Министр обороны Шойгу согласен с этим весомым аргументом.

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог. Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО», — отметил бывший сенатор Эдуард Россель, выступая перед студентами Уральского института РАНХиГС. Политик считает, что перенос столицы в сложившейся ситуации необходим, и Новосибирск является подходящим вариантом.

О необходимости создания резервной столицы в Сибири на встрече с научной общественностью СО РАН говорил и министр обороны Сергей Шойгу: «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров. И столицу сюда же перенести».

Президент Путин в 2014 году говорил о возможности переноса в Сибирь части федеральных органов власти, крупных компаний и головных офисов. Правда, он называл в качестве претендента Красноярск, но Новосибирск вполне мог бы оспорить за звание неформальной столицы России, как крупнейший за Уралом научно-промышленный центр.

Олег Дерипаска в 2009 году считал, что Новосибирск необходимо сделать столицей, чтобы снизить уровень коррупции. В свое время бывший вице-президент РФ Александр Руцкой, депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев тоже отстаивали вопрос переноса столицы в Сибирь.

Если сделать обзор всех предложений, получаем три плюса от переноса столицы в Новосибирск - лучшая защищенность, снижение коррупции, уменьшение оттока населения с востока страны. Единственным минусом пока является огромная финансовая стоимость проекта.

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Столица#Население
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