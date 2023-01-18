О необходимости создания резервной столицы в Сибири на встрече с научной общественностью СО РАН говорил и министр обороны Сергей Шойгу: «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров. И столицу сюда же перенести».