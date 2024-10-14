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Население

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Рост младенческой смертности фиксируют в Новосибирской области
14 октября, 01:36
Динамика роста численности Новосибирска за 8 лет сократилась в 4 раза
Население мегаполиса прирастает все медленнее, при том жилья строят все больше, сообщает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
3 октября, 06:10
Население Новосибирска 2024: сколько людей в Новосибирской области
11 января, 09:24
2023
Мужчины вымирают: что творится с демографией в Новосибирской области
26 августа 2023, 05:17
Бедных стало меньше? В Новосибирской области подсчитали доходы населения
Число бедных в Новосибирской области сократилось на 22%.
23 июня 2023, 01:30
Названы самые густонаселенные районы Новосибирска – кто стал лидером?
В мэрии назвали самые населенные районы Новосибирска.
24 апреля 2023, 01:19
Население Новосибирска уменьшается: наплыв жителей отмечается в городах Обь и Бердск
Численность населения Новосибирска сократилось за последний год. Об этом сообщает Новосибирскстат.
19 апреля 2023, 06:36
Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок
18 января 2023, 08:16
Население города Новосибирска 2023: последняя статистика
Численность населения Новосибирска на 2023 составила 1 625,6 тысяч человек.
12 января 2023, 10:43
2022
Огромные территории России могут стать бесхозными, считают эксперты
25 октября 2022, 06:28
Положительная статистика об экономике в РФ: как появляются «сказочные» отчеты
Росстат постоянно публикует позитивные цифры о росте экономического состояния в РФ и о благосостоянии жителей страны. Политики опираются на эти результаты и теряют связь с реальностью. Как появляются такие отчеты – в материале Atas.info.
17 октября 2022, 11:59
Новосибирская область заняла 15 место по численности населения среди регионов России
6 июня 2022, 03:55
Население Новосибирска превысило 1.6 млн. человек – объявлены итоги переписи
6 июня 2022, 03:28

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