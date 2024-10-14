Положительная статистика об экономике в РФ: как появляются «сказочные» отчеты

Росстат постоянно публикует позитивные цифры о росте экономического состояния в РФ и о благосостоянии жителей страны. Политики опираются на эти результаты и теряют связь с реальностью. Как появляются такие отчеты – в материале Atas.info.