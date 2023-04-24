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Названы самые густонаселенные районы Новосибирска – кто стал лидером?

24 апреля 2023, 01:19
Фото: atas.info
Ленинский район стал лидером по числу проживающих горожан

В Новосибирске назвали самые густонаселенные районы города

В мэрии назвали самые населенные районы Новосибирска.

В Новосибирске определились с самыми населенными районами города по статистике.

Первое место по количеству жителей занял Ленинский район, в котором проживает 303 тысячи человек.

Октябрьский район занял второе место (234 тысячи жителей), а Калининский район - третье (200 тысяч человек).

Наименьшее количество людей проживает в Железнодорожном районе – около 65 тысяч.

В целом, на начало 2023 года, население Новосибирска составляло 1 635 300 жителей, а численность населения всей области - 2 794 300 человек.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Население#Районы#Новосибирск
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