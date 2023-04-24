Названы самые густонаселенные районы Новосибирска – кто стал лидером?

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В Новосибирске определились с самыми населенными районами города по статистике.
Первое место по количеству жителей занял Ленинский район, в котором проживает 303 тысячи человек.
Октябрьский район занял второе место (234 тысячи жителей), а Калининский район - третье (200 тысяч человек).
Наименьшее количество людей проживает в Железнодорожном районе – около 65 тысяч.
В целом, на начало 2023 года, население Новосибирска составляло 1 635 300 жителей, а численность населения всей области - 2 794 300 человек.