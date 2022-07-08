Posted 8 июля 2022, 05:50
Published 8 июля 2022, 05:50
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Ежегодно в селах Новосибирской области происходит внутренняя миграция. По неустановленным причинам за год уезжают от 200-300 человек. В местных группах под постами разгорается настоящая дискуссия – плохой город, нет работы, учебных заведений, маленькая зарплата в 15-20 тысяч на семью.
К тому же, работодатели не против нанять гастарбайтеров за копейки – чем меньше возмущений, тем быстрее делается работа. Примечательно, что те, кто живет в небольших городах или сельсоветах и хвалят свой район, едут на работу в город побольше, например Новосибирск.
Почти во всех пабликах встречается фраза:
«Это самый вымирающий город. В районе полная разруха».
Рассмотрим районы, где за несколько лет фиксируется убыль населения и почему народ переезжает в другие города, без желания оставаться на своей родине.
По данным 2ГИС, район находится в 400 км и 5 часам езды от Новосибирска. В 2016 году численность населения по информации Росстата составляла 14 889 человек. На начало 2022 года население сократилось до 13 181. Ежегодная убыль – в пределах 200-300 человек.
«Ладно, мы хотим отсюда уехать. А наши родители? Им-то куда уехать? Они всю жизнь тут живут. А бабушки и дедушки старенькие? Мы устали несколько раз в месяц приезжать и помогать. Ладно еще летом, но зимой…», — делится Екатерина.
По данным из местных групп в соцсетях, единственными причинами переезжать в район стали – Озеро Урюм, где летают стрекозы, минеральное Озеро Малые Чаны, излюбленное место археологами Чича и Краеведческий музей. Здвинский район – это место для отдыха и умиротворения, но не для перспектив и развития. Молодежь может пойти учиться в Межрайонный Аграрный Лицей, с перспективами работать на молочных комбинатах или в сельском хозяйстве – в нынешних реалиях оттуда скорее уезжают, чем мечтают вернуться.
Район расположен вдали Новосибирска – за 282 километров. Добираться до него более 4-х часов. Сейчас там числятся 15 202 человек, в прошлом году - 15 353 человек (все сельские жители). Хоть район и находится в центральной части региона, он не совсем перспективный для проживания.
«Жить в Довольном мне не нравится. Много лет меня не покидает желание купить квартиру в Новосибирске и переехать. Категорически не устраивает то, что мало рабочих мест, особенно профильным специалистам. У меня уже достаточно знакомых, которые свалили отсюда в НСК. Небольшой город только отталкивает, а держит меня тут семья», - написала Наталья, жительница города Довольное.
В селе Довольное есть аграрный техникум. Он готовит студентов к «житейским» специальностям, которые пригодятся в родном селе - продавец, контролер, маляр, тракторист и повар. В районе процветает туризм – но только лечебно-оздоровительный. Приезжие могут увидеть источник природной минеральной воды, который, по словам местных, имеет целебные свойства.
«Жалко, что приходится возвращаться в эти местами пыльные сёла, с кучами мусора, по раздолбаным дорогам. Потом задаешься вопросом - а оно мне нужно? Никакого развития», — написал мужчина в комментариях местных пабликов.
Территория района – это сплошное культурное наследие России. По данным Новосибирскстата, в 2012 году в районе жили 59 600 человек, а в сельской местности – 14 860 человек. В 2021 году население района достигало 55 191 человек, а в 2022 упало до 54 837. Убыль народа идет как среди городских жителей, так и сельских (2022г. городские – 42 921, сельские – 11 916; 2021г. городские – 43 058, сельские – 12 133).
В районе есть три учебных заведения: Куйбышевский педагогический и политехнический колледж, а также медицинский техникум.
«Почему люди уезжают из Куйбышева? Понять трудно. Что людям не нравится? Реальной причины переезда ни у кого нет. Кто сказал, что в новом незнакомом городе вам будет лучше? Ждет ли вас там кто-то? Проще остаться в Куйбышеве, хороший и родной город, но молодежь бежит», — рассуждает житель Куйбышева.
«Я работаю в Куйбышеве и зарплата меня устраивает. Но хочу, чтобы возможность реализоваться была у всех. Хотел бы жить ближе к родителям, помогать им, старенькие уже. Они у меня в Андреевке живут, а я уехал оттуда в 25 лет. Но если честно, меня больше привлекают большие города. Там много возможностей. В ближайшем будущем перееду в город побольше со своей семьей», — рассказывает житель Куйбышевского района Сергей.
Район находится в 190 км от Новосибирска, в пути более 3-х часов. Тенденция убыли населения прослеживается и тут, особенно сельских жителей. В 2021 году там проживали 31 181 человек из них половина сельских (15 835) и городских (15 346) жителей, а в 2022 году числятся уже 30 963 человек, среди которых 15 299 горожан и 15 664 сельчан.
В районе развит культурный туризм – Монетный двор. Сузунцы гордятся историческим наследием и рассказывают, что к ним едут со всей Сибири и даже иностранцы. Однако молодое поколение не совсем в восторге от района.
«Ненавижу Сузун! Я пипец как ненавижу Сузун и всех живущих тут! Вот зачем мои родители родили меня именно тут?! Я точно знаю, что не хочу тут жить!!! Всё достало: куда ни глянь, везде свалка, грязища... Мужчины - синеботы, женщины тоже пьянствуют, курят, почти все жиробаски и весьма тупые», — возмущается житель Сузунского района в местных пабликах.
«Хочу уехать из Сузуна и Новосибирской области побыстрее и с концами! Задолбало уже всё! Из дня в день одно и то же. Душа требует новых впечатлений... Да и какие у нас тут возьмутся перспективы развития? Я в своём положении не вижу для себя светлого будущего. А в другом новом городе будут новые знакомые», — написала сибирячка про город Сузун.
«Все, что нужно знать об этом захолустье – куча пивнух. И с аквапарка поржал», — написал мужчина в комментариях.
Искитим привлекает тем, что находится рядом с Новосибирском, куда всегда можно уехать и вдохнуть городскую жизнь. Просмотрев сотни комментариев от местных жителей о районе, большинство смущает то, что Искитимский район пыльный, черный и весь в угольной крошке из-за угольного разреза и заводов в Линево.
Хоть население у района гораздо больше, чем в вышеперечисленных, убыль также доказывают цифры. По данным Росстата за 2021 год, население составляло 58 227 человек, а в 2022 году – уже 57 943. Более 40 тысяч Искитимского района – это городские жители, а сельские – 17 тысяч. Убыль по селам небольшая, наоборот, большинство уезжают именно из города.
«Я захотел и уехал из Искитима. По моей специальности работы там нет – даже плохой. Сейчас переехал в другой город и получаю достойную зарплату. Если бы в Искитиме были хорошие компании – может, и остался там. Люблю только окраины города, но сам город терпеть не могу. Все мои знакомые уезжают отсюда скорее. Я бы еще дальше свалил», — делится сибиряк.
«Почти все мои знакомые отсюда уезжают. Как и мы. Дети чуть ли не через одного астматики – кашляют даже взрослые. Задолбались мыть полы от угольной пыли. Мы жили на 3 этаже раньше», — возмущается Елена в комментариях.
«Искитим растет на глазах. Появился досуг для молодежи – кино, спортцентры. Раздражает только одно в нашем городе – пивные и магазины одежды, которые растут как на дрожжах», — рассказал искитимец в беседе с Atas.info.