«Хочу уехать из Сузуна и Новосибирской области побыстрее и с концами! Задолбало уже всё! Из дня в день одно и то же. Душа требует новых впечатлений... Да и какие у нас тут возьмутся перспективы развития? Я в своём положении не вижу для себя светлого будущего. А в другом новом городе будут новые знакомые», — написала сибирячка про город Сузун.