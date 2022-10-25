Огромные территории России могут стать бесхозными, считают эксперты

Как выяснили «Новые Известия», последние несколько лет всё больше людей переезжают из регионов в Москву. Отток населения наблюдается в Сибирских округах, субъектах Урала и в других областях - скоро они могут стать бесхозными.
Активно жителей теряет последнее время Омская область. В 2021 году оттуда уехали чуть менее 22 тыс. человек. Кузбасс покинули 156 тыс. человек к 2022 году. Эксперт Никита Мкртчян считает, что для шахтёрских регионов – это катастрофа.
С его слов, людям, неработающим на шахте или в сфере промышленности, там делать нечего. Молодые специалисты выбирают другие профессии так, как шахта предполагает тяжелый и непрестижный труд.
Алексей Ракша считает, что власти некоторых регионов намерено завышают показатели по численности населения. Так Кемеровская область давно лидирует по убытку населения из-за опасной экологической обстановки.
«Я уверен, что настоящее население Кузбасса заметно ниже, чем по официальным данным. Все еще хуже, чем показывают отчеты», - сказал Ракша.
Многие переезжают из регионов, в которых слабая экономика. Также среди причин – отсутствие престижных вузов. Ситуация с ними плачевная в Челябинской области. Этот регион потерял в 2021 году 18 440 человек до 35 лет.
Республика Коми подходит для жизни только нефтяникам и добытчикам полезных ископаемых. Остальных ждет безработица. В Забайкальском крае высокий уровень алкоголизма – он в 1,5 раза выше, чем в других регионах России.
Эксперты уверены, что улучшить ситуацию помогут только дополнительные выплаты от государства. Например, выделять пособия приезжим было бы стимулом для переезда. Также для «новеньких» следует создать тепличные условия в плане освоения бизнеса, например.
Но эти меры приведут к замкнутому кругу: для привлечения людей в регион нужны деньги, а, чтобы начали поступать деньги, – нужны люди. А регионам не принято выделять средства в объёмах, превышающих насущные потребности.