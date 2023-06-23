Уровень бедности в Новосибирской области снизился на 22%. Эксперты в «РИА Рейтинге» сообщают, что область заняла первое место в СФО по уровню доходов и второе — по численности населения с доходами свыше 45 тысяч рублей в месяц. В то же время численность жителей, находящихся за чертой бедности, уменьшилась с 385 до 315 тысяч человек.