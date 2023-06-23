Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Уровень бедности в Новосибирской области снизился на 22%. Эксперты в «РИА Рейтинге» сообщают, что область заняла первое место в СФО по уровню доходов и второе — по численности населения с доходами свыше 45 тысяч рублей в месяц. В то же время численность жителей, находящихся за чертой бедности, уменьшилась с 385 до 315 тысяч человек.
Несмотря на снижение реальных доходов на 1%, доля населения, находящегося за чертой бедности, в России на минимуме благодаря адресной социальной поддержке.
Также в области вырос показатель, который повлиял на доступность ипотеки. Согласно словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, на начало 2023 года Новосибирская область занимает 26-ую позицию по доходам населения.