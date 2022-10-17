Положительная статистика об экономике в РФ: как появляются «сказочные» отчеты

Журналисты «Новый известий» выяснили, что Росстат стал очень продуктивным после назначения нового главы Сергей Галкина - он распорядился публиковать данные о материальном неравенстве в обществе, которые посчитали по новому методу.
Распределение доходов исследуют по 10% группам населения. Оказалось, что на 10% богатейших россиян во II кв. 2022 года пришлось 30% всех денежных доходов – это 5,82 трлн рублей. А 10% беднейших россиян заработали лишь 2% – это 388 млрд рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума.
Часто нашу страну сравнивают с США и прикладывают статистику, что богатство 0,1% домохозяйство там равно богатству 90% домохозяйств низших слоев населения. Однако за полгода люди купили 6,92 млн автомобилей, а в РФ всего 352,1 тысячу.
Стоит отметить, что при подсчете доходов населения теперь хотят учитывать доход от активов на финансовом рынке, безналичные переводы между физическими лицами за пределы региона, бонусы, начисляемые торговыми сетями. В результате таких данных – акции в магазинах могут считаться дополнительным доходом, как и переводы мужа с вахты в свой родной регион.
У Сергея Галкина был хороший учитель – его предшественник, а ныне губернатор Рязанской области Павел Малков. В конце 2021 года он изменил порядок уровня бедности: раньше этим уровнем был прожиточный минимум, основанный на цене продовольственной корзины, а теперь – медианная заработная плата. Так в стране одномоментно стало на 2,8 млн бедных людей меньше.
Пока правительство живёт в иллюзорном мире, существующем только на бумаге, людям приходится бороться за выживание самостоятельно, делают вывод "Новые известия".