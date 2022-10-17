Положительная статистика об экономике в РФ: как появляются «сказочные» отчеты

У Сергея Галкина был хороший учитель – его предшественник, а ныне губернатор Рязанской области Павел Малков. В конце 2021 года он изменил порядок уровня бедности: раньше этим уровнем был прожиточный минимум, основанный на цене продовольственной корзины, а теперь – медианная заработная плата. Так в стране одномоментно стало на 2,8 млн бедных людей меньше.