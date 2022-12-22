atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Афиша новогодней столицы на 22 декабря

Сегодня, 22:00
Фото: 1MI
Они настоящие!

В Новосибирске стартовали новогодние торжества: глаза реально разбегаются  

Декабрьские гуляния в Новосибирске набирают обороты. Сегодняшняя программа предлагает горожанам и гостям новогодней столицы много интересного. Не пропустите!

22 декабря в центре Новосибирска  открывается Всероссийский съезд Дедов Морозов, который продлится три дня. Приглашаются все желающие, вход свободный.

22 декабря в 18.00 в Театральном сквере и при свободном входе торжественно стартует проект «Вся Россия в моем городе», в котором также примут участие главные новогодние персонажи. После этого всех ждет - внимание! - Всероссийский хоровод вокруг главной елки Новосибирска.
На Михайловской набережной и совершенно бесплатно вот уже неделю с 10 до 18 часов экспонируется выставка «Новосибирск — новогодняя столица России», где можно увидеть работы воспитанников ИЗО «Неизвестный художник».
Очень самобытно, свежо и с настроением!
22 декабря в 11.30 на Первомайской увидим настоящего Якутского Деда Мороза — Чысхаана.
Вход свободный, а дедушка добрый.
Будут представление и классные фотографии на свои телефоны.
22 декабря в 16.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский», что на Дуси Ковальчук, флешмоб «Новогодний хоровод» при свободном входе.

Также здесь последний день мастер-класса «Танцуем вместе осетинский симбд» — успеем еще разучить все кавказские па. 
22 декабря в библиотеке имени Даля на Ленина, 32 при ограниченном количестве мест в 11.30 состоится новогодняя экспедиция «Снежная — нежная сказка зимы».
Если вас заинтересовало действо, звоните по телефону 222-68-49. Возможно, местечко найдется.
В другой библиотеке, имени Чехова на Сибирской, 37, в 14.00 интеллектуально-познавательная игра «Литературная елка».
Мест не то чтобы много, поэтому звоните — 221-85-71.

Ранее сообщалось, что горожан и туристов ждут фестивали елок и снежных баб, съезд дедов морозов, новоселье Снежинки, самый большой в РФ каток, грандиозный хоровод и многое другое.

#Город#Новый год#Новосибирск#Дед Мороз#Праздник#Елка
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Сегодня, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Вчера, 08:28
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
Сегодня, 03:17
В Новосибирске с кондуктором автобуса №14 расплатились фальшивой купюрой
Сегодня, 02:46
В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду
Сегодня, 01:29
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15