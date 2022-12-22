Афиша новогодней столицы на 22 декабря

22 декабря в центре Новосибирска открывается Всероссийский съезд Дедов Морозов, который продлится три дня. Приглашаются все желающие, вход свободный.
22 декабря в 18.00 в Театральном сквере и при свободном входе торжественно стартует проект «Вся Россия в моем городе», в котором также примут участие главные новогодние персонажи. После этого всех ждет - внимание! - Всероссийский хоровод вокруг главной елки Новосибирска.
На Михайловской набережной и совершенно бесплатно вот уже неделю с 10 до 18 часов экспонируется выставка «Новосибирск — новогодняя столица России», где можно увидеть работы воспитанников ИЗО «Неизвестный художник».
Очень самобытно, свежо и с настроением!
22 декабря в 11.30 на Первомайской увидим настоящего Якутского Деда Мороза — Чысхаана.
Вход свободный, а дедушка добрый.
Будут представление и классные фотографии на свои телефоны.
22 декабря в 16.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский», что на Дуси Ковальчук, флешмоб «Новогодний хоровод» при свободном входе.
Также здесь последний день мастер-класса «Танцуем вместе осетинский симбд» — успеем еще разучить все кавказские па.
22 декабря в библиотеке имени Даля на Ленина, 32 при ограниченном количестве мест в 11.30 состоится новогодняя экспедиция «Снежная — нежная сказка зимы».
Если вас заинтересовало действо, звоните по телефону 222-68-49. Возможно, местечко найдется.
В другой библиотеке, имени Чехова на Сибирской, 37, в 14.00 интеллектуально-познавательная игра «Литературная елка».
Мест не то чтобы много, поэтому звоните — 221-85-71.
Ранее сообщалось, что горожан и туристов ждут фестивали елок и снежных баб, съезд дедов морозов, новоселье Снежинки, самый большой в РФ каток, грандиозный хоровод и многое другое.