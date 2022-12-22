Афиша новогодней столицы на 22 декабря

22 декабря в 18.00 в Театральном сквере и при свободном входе торжественно стартует проект «Вся Россия в моем городе», в котором также примут участие главные новогодние персонажи. После этого всех ждет - внимание! - Всероссийский хоровод вокруг главной елки Новосибирска.

На Михайловской набережной и совершенно бесплатно вот уже неделю с 10 до 18 часов экспонируется выставка «Новосибирск — новогодняя столица России», где можно увидеть работы воспитанников ИЗО «Неизвестный художник».

Очень самобытно, свежо и с настроением!

22 декабря в 11.30 на Первомайской увидим настоящего Якутского Деда Мороза — Чысхаана.

Вход свободный, а дедушка добрый.

Будут представление и классные фотографии на свои телефоны.

22 декабря в 16.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский», что на Дуси Ковальчук, флешмоб «Новогодний хоровод» при свободном входе.