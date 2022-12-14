Праздничный разгул: как Новосибирск встретит Новый год

Но это только начало чудес. Многодневная программа праздника, с которой сегодня познакомили сибиряков городские власти, впечатляет. Десятки мероприятий в разных уголках города – просто глаза разбегаются от изобилия площадного новогоднего действа! А будут еще камерные мероприятия, мастер-классы, спектакли от профессионалов и любителей, конкурсы, выставки, фестивали, десятки других, весьма любопытных и занимательных забав.