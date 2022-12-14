Праздничный разгул: как Новосибирск встретит Новый год

Новосибирск, ставший на рубеже 2022 и 2023 годов новогодней столицей России, намерен с размахом отметить наступающее новолетие. Небывалая иллюминация, технические новинки, оригинальные сюжеты, которые использовались при оформлении городских улиц и площадей, и в самом деле превратили Новосибирск в город из волшебной новогодней сказки.
Но это только начало чудес. Многодневная программа праздника, с которой сегодня познакомили сибиряков городские власти, впечатляет. Десятки мероприятий в разных уголках города – просто глаза разбегаются от изобилия площадного новогоднего действа! А будут еще камерные мероприятия, мастер-классы, спектакли от профессионалов и любителей, конкурсы, выставки, фестивали, десятки других, весьма любопытных и занимательных забав.
Долгоиграющие проекты продлятся до конца праздников - до 10 января.
С завтрашнего дня стартует программа «Новый год – в каждый двор». Она, вероятно, должна сподвигнуть домоседов-новосибирцев провести выходные и праздничные дни не за накрытым столом у телевизора, а на улице.
В обычных городских дворах пройдут спортивные турниры, театрализованные представления для детей, чаепития и флешмобы. В МКУ «Активный город» горожан и гостей столицы ждут «Новогодние встречи», а в городском центре на Станиславского всех желающих приглашают на экскурсию «Традиции празднования Нового года у разных народов».
С завтрашнего дня начинается марафон конкурсов и фестивалей детского творчества – они пройдут в образовательных учреждениях.
Фестиваль елок, кстати, третий по счету, продлится на улице Ленина целые сутки, домик Снежинки, что на Михайловской набережной, распахнет двери для гостей на целых семь дней, а желающих встретить Новый год на улице будут ждать в Первомайском сквере.
Открытие ледового катка и юбилей излюбленного места отдыха горожан будут праздновать в Заельцовском парке 22 декабря в 17.00 – не пропустите.
В этот же день откроется Всероссийский съезд Дедов Морозов и продлится он целых три дня. Еще один каток, самый длинный в России, торжественно начнет работу 24 декабря в семь часов вечера на Михайловский набережной.
Районные елки начнут открываться с утра 24 декабря в парках «Первомайском», «Приморском», «Затулинском», «Кировском», «Пименовском» и ДК «Приморском». Завершится марафон главных новогодних персонажей на следующий день в парках «Центральный», «Березовая роща» и в сквере Победы.
В первый день нового года всех приглашают в 5 вечера на «Хоровод новогодней столицы России», а со следующего дня на Михайловской набережной откроется фестиваль Снежных Баб, который продлится до 6 января.
Дни Федеральных округов России пройдут в парках «Первомайский», «Березовая роща», «Затулинский», «Центральный», в «Пименовском», в яхт-клубе «Маяк», в КДЦ Станиславского и в сквере Победы.
Торжественная передача новогоднего столичного символа, Снежинки, следующему участнику, древнему городу Суздалю, запланирован на Михайловской набережной в день Рождества Христова в 17.00.
В путешествие по необъятной России можно отправится в последней декаде декабря, не покидая родного города. Авторы программы, подготовленной к торжествам праздника «Новосибирск – новогодняя столица России», очень постарались и организовали арт-кластеры в разных районах столицы Сибири.
С народностями, проживающими в нашей стране, с особенностями их быта, культуры и досуга можно познакомиться, побывав на выставках, тематических программах, интерактивных играх, квестах и квизах.
Знакомы ли вы с якутским Дедом Морозом-героем местного эпоса, а со Снегурочкой из Костромы? Умеете ли танцевать зажигательный осетинский симд или готовить знаменитое вологодское масло? А шить национальные костюмы или ответить на вопрос - какими узами связаны Санкт-Петербург и Новосибирск?
Если нет, то в праздники вам такая возможность вам представится. Главное – знать программу мероприятий, выбрать самое интересное и вытащить себя из дома.
Сибирский федеральный округ будет представлен в Дзержинском районе.
До Нового года тут пройдет выставка работ «Неизвестный гений», мастер-класс по изготовлению новогодней бумажной игрушки, квест-прогулка по Сибири, концерт танцевального ансамбля «Любава», программы «Чудеса сибирские» и «Новый год к нам мчится», новогодний кинопоказ.
Новый год в районе начнется с массового народного гуляния. Горожан и гостей новогодней российской столицы ждут библиотечные квесты и мастер-классы.
3 января в парк «Березовая роща» приглашают тех, кто хочет покататься на собачьих или оленьих упряжках.
На площади ДКиТ Чкалова ждет своих покупателей «Ярмарка сибирской продукции» - она продлится с 31 декабря по 8 января.
3 января в полдень в ДК Калинина начнется праздничная программа «Самолет, забери меня в полет!», двумя часами позднее здесь же стартует еще одно увеселительное действо с интригующим названием «Зажигаем в Сибири».
В Кировском районе бразды правления отданы Южному федеральному округу.
До Нового года здесь также пройдут различные мероприятия, преимущественно в районных библиотеках на тему «Давайте дружить городами», «Здесь тепло», «Литературная Кубань», «Легендарный Севастополь».
Уже в понедельник начнется фестиваль национальных культур, проживающих на юге России – не забудьте!
В Калининском районе представлен Центральный федеральный округ.
До Нового года здесь намечено провести новогодние концерты, подготовленные учащимися музыкальной школы и школы искусств, программу «Суздальские сказки» и акцию «Теплый ветер», спектакль «Морозко на новый лад», мастер-классы и программу снегурочки из Костромы.
После Нового года гостей и жителей города приглашают на забег в новогодних костюмах в парк «Сосновый бор». «Новогоднее путешествие снегиря по Золотому кольцу России» и программу «Там на неведомых дорожках» можно будет посмотреть в ДК им. Горького и в сквере Победа.
Арт-кластер в Ленинском районе популяризирует Приволжский федеральный округ.
До Нового года на разных площадках района пройдут викторины, спектакли, мастер-классы, выставка рисунков «Самая красивая снежинка Приволжья».
После Нового года жителей и гостей района удивят масштабами районных праздников, которые запланированы на 4 и 7 января в КДЦ Станиславского.
В Октябрьском районе позиционируется в праздничные дни Уральский федеральный округ.
До 31 декабря можно поучаствовать в фотосессии с северными оленями, в молодецких забавах и уличных играх, в квесте – разумеется - про малахитовую шкатулку, в тематических мастер-классах, а также посмотреть выставки, концерты, посетить аукционы. Еще несколько познавательных мероприятий пройдет ДЮЦ «Планетарий» - запланируйте.
После нового года, 3 января, на Пименова начнется «Хоккей на валенках» и «День уральского пельменя». Здесь же пройдет студенческий творческий фестиваль, огненное световое шоу и театрализованные «Уральские забавы».
Народные гуляния запланированы на Пименова в рождественский сочельник, а на следующий день в Молодежном центре на Садовой пройдут «Рождественские встречи».
Загадочный Дальний Восток и удивительный Северо-Запад
Первомайский район презентует Дальневосточный федеральный округ.
До Нового года здесь можно будет научиться шить костюмы народов Дальнего Востока, принять участие в ассорти «Снежные кружева» и в программе «Елка пожеланий», посмотреть выставку «Легенды и мифы Дальнего Востока», познакомиться с настоящим Чисхааном – это якутский Дед Мороз, принять участие в многочисленных квестах, посмотреть «Новогоднее приключение Снегурочки» и самим принять участие в программе «Новогоднее приключение».
После Нового года вас ждет увлекательное интерактивное представление, рыбный базар в Первомайском парке, фестиваль кино про Дальний Восток, мастер-классы и игровые программы.
В Советском районе будет главенствовать Северо-Западный федеральный округ.
Новогодние ярмарки, выставки, мастер-классы от архангелогородцев, вологжан, новгородцев и петербуржцев начнутся 24 декабря. В программе заявлены концерты, посещение резиденции Деда Мороза, спектакли и мастерские от калининградцев, тематическая выставка про Мурманскую область и очень интересная экспозиция «Ленинградские ученые у истоков Новосибирского государственного университета», которая посвящена ленинградским ученым – строителям Академгородка.
После Нового года питерский Дед Мороз объявляет «Ново-Кросс» на улице Ильича, затем стартует уличный фестиваль замороженных арт-объектов от мурманчан и завершает праздник Архангельская область в парке «Звезда», которая грозится показать всем желающим «Северо-Западный сказ про нас».
И, наконец, Центральный округ города презентует сибирякам самое лучшее, что есть в Северо-Кавказском федеральном округе.
Предновогодние торжества начались здесь еще 11 декабря, и самые любознательные новосибирцы уже побывали в музее Центрального района на киновыставке «Как сибиряки встречали Новый год в 1950-1970-е годы».
В понедельник стартовали цикл мастер-классов «Танцуем вместе осетинский симд» и флешмоб «Новогодний хоровод».
Со вчерашнего дня на Дуси Ковальчук можно прочувствовать колорит Северной Осетии-Алании. Сегодня, 15 декабря, здесь же пройдет игра «Семь чудес Северного Кавказа».
На воскресенье запланирован повтор киновыставки про сибиряков и Новый год, а также уже упомянутая экспозиция про ленинградских ученых.
В библиотеках Центрального района с 22 декабря начнется марафон выставок, игр, квестов, квизов, праздничных программ, мастер-классов и вечеринок – а куда без них?
28 декабря в «Клубе революции» - джазовый квартирник «Северный Кавказ в кинематографе» и на Красном проспекте – «Квиз по-кавказски».
После Нового года в парке «Центральный» целых 5 часов продлится День Северо-Кавказского федерального округа!
В МБУ «Городской гражданско-патриотический центр» зажжет фестиваль «Горячие каникулы» с хоккеем и Дедом Морозом, а тех, кому надоело гулять, пригласят на мастер-классы, концерты и познавательные программы.
Завершится череда новогодних развлечений в библиотеке им. Фурманова мероприятием «Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник – Старый Новый год».