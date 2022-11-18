Компенсация за травму на гололеде в Новосибирске – как отсуживают до 100 000 рублей

Новосибирец, получивший травму при падении на гололеде, может добиться компенсации в суде. Главное – собрать добрать доказательства, а как это сделать, рассказал Atas.info адвокат Павел Яровой.

Кого винить в травме при гололеде – не мороз, а конкретную организацию или физическое лицо: