Компенсация за травму на гололеде в Новосибирске – как отсуживают до 100 000 рублей

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в городе и области сильные скачки температуры воздуха: от 0 до -13…-18 градусов. Такие «качели», с их слов, приводят к гололедным явлениям на автомобильных дорогах и тротуарах. Ежедневно спасатели просят водителей не разгоняться, держать дистанцию, а пешеходам советуют не торопиться и смотреть под ноги.
На сегодняшний день о первых гололёдных травмах никто не сообщал. Обычно подобные случаи фиксируют в конце ноября-начале декабря. В 2021 году первые пациенты заполонили травмпункт 5 ноября, а в 2020-м только за первую неделю зимы за помощью обратились свыше 800 пострадавших на льду.
По словам юриста, в Новосибирске нет бесхозной земли, за любой клочок кто-то отвечает, муниципалитет либо частное лицо. Владелец должен соблюдать правила благоустройства, следить за чистотой и безопасностью на своей территории круглый год. И если человек поскользнулся возле магазина, во дворе или на тротуаре, получил травму, он может смело обращаться в суд.
«Чтобы добиться компенсации, пострадавшему необходимо снять на видео или сфотографировать то опасное место, где упал, собрать там же данные свидетелей произошедшего. После зафиксировать травму в больнице и подать заявление в полицию. Дело по этому факту правоохранители возбуждать не будут, но материалы приложат к иску, который подадите в суд. На заседании за нарушения при благоустройстве участка будет отвечать его владелец», - объяснил адвокат.
Павел Яровой дополнительно подчеркнул, что жертвам гололеда для выигрыша в суде строго необходимы показания очевидцев. А также справки из больницы. Размер выплаты будет завесить от тяжести полученной травмы.
«Если ставится вопрос о взыскании затрат на лечение, то должно быть документальное подтверждение этому из больницы. Точно сказать нельзя, за какую травму - сколько можно взыскать. Компенсация зависит от её тяжести, в некоторых случаях от возраста пострадавшего. Также определенные суммы получают люди, которые на время лечения недееспособны, не могут работать», - рассказал Яровой.
Адвокат отметил, что обмануть в этом деле суд не получится. Все лживые факты вскроются на экспертизах. А в реальном инциденте ответственного точно найдут, пострадавший, имеющий свидетелей, медзаключения и снимки с места падения, может рассчитывать на компенсацию вреда здоровью в размере от нескольких десятков до 100 тысяч рублей.
«У нас в городе плохо обрабатывают дороги. Даже песком засыпано не везде. Из-за это риски поскользнуться растут. Но не многие обращаются по этим инцидентам в суд, нет у нас такой постоянной практики. Очень редкие случаи. Больше судов связано с падением на человека или автомобиль сосульки, наледи с крыши здания. По этим вопросам и компенсации могут быть выше так, как травмы зачастую летальные или тяжкие», - заключил эксперт.
Напомним, в октябре мэрия Новосибирска отчиталась, что закупила на зиму 2022-2023 65 тысяч тонн противогололёдных смесей. Власти обещали, что специалисты скоро начнут засыпать дороги и пешеходные зоны солью и реагентом «Бионорд». Также планируют вывести 465 единиц снегоуборочной техники. И при этом по круглосуточному графику работы.
А совсем недавно, на прошлой недели, представители муниципалитета заявили, что в Новосибирске не хватает около 100 единиц техники для уборки улиц от снега. Спецмашины, которые есть в резерве, уже устарели – изношенность 86%. Новых закупили недостаточно, их доставят в город до 15 декабря.
Напомним, весной 2021 года в Первомайском районе Новосибирска огромная сосулька, сошедшая с балкона квартиры многоэтажки, убила 68-летнюю пенсионерку. Следователи возбудили уголовное дело и пытались привлечь к ответственности хозяйку жилья. Но уже в декабре во время очередного заседания стороны примирились.