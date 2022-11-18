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Компенсация за травму на гололеде в Новосибирске – как отсуживают до 100 000 рублей

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Как житель Новосибирска может получить компенсацию при падении на гололеде

Новосибирский адвокат рассказал, как получить компенсацию за травму на гололеде

Новосибирец, получивший травму при падении на гололеде, может добиться компенсации в суде. Главное – собрать добрать доказательства, а как это сделать, рассказал Atas.info адвокат Павел Яровой.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в городе и области сильные скачки температуры воздуха: от 0 до -13…-18 градусов. Такие «качели», с их слов, приводят к гололедным явлениям на автомобильных дорогах и тротуарах. Ежедневно спасатели просят водителей не разгоняться, держать дистанцию, а пешеходам советуют не торопиться и смотреть под ноги. 

На сегодняшний день о первых гололёдных травмах никто не сообщал. Обычно подобные случаи фиксируют в конце ноября-начале декабря. В 2021 году первые пациенты заполонили травмпункт 5 ноября, а в 2020-м только за первую неделю зимы за помощью обратились свыше 800 пострадавших на льду.

Пик гололедных травм приходится на конец ноября
Фото: 1MI

Кого винить в травме при гололеде – не мороз, а конкретную организацию или физическое лицо:

По словам юриста, в Новосибирске нет бесхозной земли, за любой клочок кто-то отвечает, муниципалитет либо частное лицо. Владелец должен соблюдать правила благоустройства, следить за чистотой и безопасностью на своей территории круглый год. И если человек поскользнулся возле магазина, во дворе или на тротуаре, получил травму, он может смело обращаться в суд.

«Чтобы добиться компенсации, пострадавшему необходимо снять на видео или сфотографировать то опасное место, где упал, собрать там же данные свидетелей произошедшего. После зафиксировать травму в больнице и подать заявление в полицию. Дело по этому факту правоохранители возбуждать не будут, но материалы приложат к иску, который подадите в суд. На заседании за нарушения при благоустройстве участка будет отвечать его владелец», - объяснил адвокат.

Павел Яровой дополнительно подчеркнул, что жертвам гололеда для выигрыша в суде строго необходимы показания очевидцев. А также справки из больницы. Размер выплаты будет завесить от тяжести полученной травмы.

Суду нужны доказательства вашего падения на льду - ищите свидетелей и снимайте опасное место на видео
Фото: 1MI
«Если ставится вопрос о взыскании затрат на лечение, то должно быть документальное подтверждение этому из больницы. Точно сказать нельзя, за какую травму - сколько можно взыскать. Компенсация зависит от её тяжести, в некоторых случаях от возраста пострадавшего. Также определенные суммы получают люди, которые на время лечения недееспособны, не могут работать», - рассказал Яровой.

Адвокат отметил, что обмануть в этом деле суд не получится. Все лживые факты вскроются на экспертизах. А в реальном инциденте ответственного точно найдут, пострадавший, имеющий свидетелей, медзаключения и снимки с места падения, может рассчитывать на компенсацию вреда здоровью в размере от нескольких десятков до 100 тысяч рублей.

«У нас в городе плохо обрабатывают дороги. Даже песком засыпано не везде. Из-за это риски поскользнуться растут. Но не многие обращаются по этим инцидентам в суд, нет у нас такой постоянной практики. Очень редкие случаи. Больше судов связано с падением на человека или автомобиль сосульки, наледи с крыши здания. По этим вопросам и компенсации могут быть выше так, как травмы зачастую летальные или тяжкие», - заключил эксперт.

Как мэрия Новосибирска планирует бороться со снегом и гололедом этой зимой:

Напомним, в октябре мэрия Новосибирска отчиталась, что закупила на зиму 2022-2023 65 тысяч тонн противогололёдных смесей. Власти обещали, что специалисты скоро начнут засыпать дороги и пешеходные зоны солью и реагентом «Бионорд». Также планируют вывести 465 единиц снегоуборочной техники. И при этом по круглосуточному графику работы.

А совсем недавно, на прошлой недели, представители муниципалитета заявили, что в Новосибирске не хватает около 100 единиц техники для уборки улиц от снега. Спецмашины, которые есть в резерве, уже устарели – изношенность 86%. Новых закупили недостаточно, их доставят в город до 15 декабря.

 

 

Мэрия Новосибирска закупила 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму
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Напомним, весной 2021 года в Первомайском районе Новосибирска огромная сосулька, сошедшая с балкона квартиры многоэтажки, убила 68-летнюю пенсионерку. Следователи возбудили уголовное дело и пытались привлечь к ответственности хозяйку жилья. Но уже в декабре во время очередного заседания стороны примирились.

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