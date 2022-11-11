Новосибирску не хватает 100 единиц снегоуборочной техники

Этой зимой расчищать улицы от снежных завалов будут 456 единиц техники. Около половины из них может работать весь год. Но для выполнения нормативов по уборке все ещё не хватает около 100 спецмашин, пишет НГС со ссылкой на муниципалитет.
На сегодня известно, что уборочная техника, имеющаяся у Новосибирска изношена на 86%. Для полной замены необходимо свыше 1 млрд рублей.
В 2022-м власти закупили 21 спецмашину за 155 млн рублей. Её доставят в мегаполис до 15 декабря.
Напомним, из-за обильного снегопада утром 11 ноября в Новосибирске вывели на уборку несколько сотен единиц техники. Погодная ситуация спровоцировала пробки и мелкие ДТП.