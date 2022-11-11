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Увязнем в снегу? Новосибирску не хватает 100 единиц снегоуборочной техники

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска заявила о нехватке около 100 единиц техники для уборки снега

Новосибирску не хватает 100 единиц снегоуборочной техники

Мэрия Новосибирска заявила о нехватке около 100 единиц техники для уборки снега. А большая часть имеющейся на грани полной изношенности.

Этой зимой расчищать улицы от снежных завалов будут 456 единиц техники. Около половины из них может работать весь год. Но для выполнения нормативов по уборке все ещё не хватает около 100 спецмашин, пишет НГС со ссылкой на муниципалитет.

На сегодня известно, что уборочная техника, имеющаяся у Новосибирска изношена на 86%. Для полной замены необходимо свыше 1 млрд рублей.

В 2022-м власти закупили 21 спецмашину за 155 млн рублей. Её доставят в мегаполис до 15 декабря.

Напомним, из-за обильного снегопада утром 11 ноября в Новосибирске вывели на уборку несколько сотен единиц техники. Погодная ситуация спровоцировала пробки и мелкие ДТП.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Техника#Уборка
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