atas.info
ГлавноеВсе новости

Техника

Выбрать дату
Октябрь
Уборочная кампания завершается в Новосибирской области
Вопреки сложным погодным условиям новосибирские аграрии подходят к завершению уборочной с достойными результатами, сообщили в региональном правительстве.
28 октября, 08:09
9 автомобилей для метания снега закупит новосибирский ГЦОДД
Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) Новосибирска объявил о закупке девяти ковшовых погрузчиков в лизинг. Эта техника необходима для эффективной уборки городских улиц в зимний период, особенно для борьбы с сугробами. Информация о тендере была опубликована на портале госзакупок.
15 октября, 01:21
К зиме на уборку снега в Новосибирской области выйдут более 1150 единиц техники
Губернатор Андрей Травников поручил профильному ведомству разработать меры по совершенствованию содержания дорог зимой.
14 октября, 07:33
Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Андреем Травниковым
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Новосибирскую область, где обсудил с губернатором Андреем Травниковым вопросы социально-экономического развития субъекта.
4 октября, 09:47
Сентябрь
Новосибирцы устроили столпотворение у военной техники НАТО
15 сентября, 10:19
Танки НАТО на улицах Новосибирска — что на самом деле происходит в Сибири
13 сентября, 08:27
Жители Новосибирска заметили на улицах дроны — что произошло
На улицах Новосибирска заметили дроны: что они делают, рассказали горожане в соцсетях.
13 сентября, 03:40
В Новосибирске открывается выставка трофейной техники НАТО
В Новосибирске представят технику НАТО: в мэрии рассказали, когда начнется выставка.
13 сентября, 02:59
Июль
Беспилотник в новосибирском ЖК «Звезда» — что известно
Владелец дрона из Новосибирска осуществил запуск беспилотника без разрешения, за что поплатился штрафом, подробнее рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
24 июля, 02:44
Похожий на боевой дрон вблизи аэродрома напугал жителей Новосибирска
Дрон летал вблизи аэродрома в Новосибирске, чем напугал местных жителей, как наказали владельца, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
23 июля, 02:46
Новую технику для борьбы с браконьерами получили новосибирские госинспекторы
Государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получили 40 спецмашин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
17 июля, 09:08
Более 100 млн рублей сэкономили торговцы мототехникой в Новосибирске
В Новосибирске сотрудников фирмы по торговле техникой уличили в уклонении от таможенных платежей и нарушениях при совершении валютных операций, следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
6 июля, 02:45
Июнь
Более 50 новых рентгенаппаратов появится в регионе благодаря нацпроекту
Новое высокотехнологичное медицинское оборудование будет поставлено в Новосибирскую область в 2024-25, для его установки в некоторых лечебных учреджениях проведут специальную реконструкцию, сообщили в правительстве региона.
28 июня, 05:30
Апрель
Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
С 8 апреля начало действовать ограничения проезда большегрузов по Новосибирску.
8 апреля, 02:57
Февраль
Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоны
В Новосибирской области выставили на торги смартфоны марки iPhone и Samsung. Все гаджеты были конфискованы на таможне.
22 февраля, 12:15
«Замучать штрафами»: мэрия Новосибирска недовольна подрядчиками по уборке снега
20 февраля, 02:19
Январь
«Не нужно в розовых очках смотреть»: глава Новосибирска недоволен уборкой дворов
10 января, 04:49
Декабрь 2023
Не сиди за компом: китайские учёные — о вреде гаджетов для подростков
Длительное время у экрана — будь то ноутбук или смартфон, может негативно сказаться на детский организм. В первую очередь — на психику. При этом степень воздействия зависит от программы.
5 декабря 2023, 06:10
Ноябрь 2023
Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска
22 ноября 2023, 05:17
«Обстановка контролируемая»: мэр Новосибирска об уборке снега в городе
2 ноября 2023, 08:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика