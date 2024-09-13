Танки НАТО на улицах Новосибирска — что на самом деле происходит в Сибири

Напомним, доставляли технику 11 сентября. Для этого даже перекрыли участок дороги: отрезок улицы Кирова от Сакко и Ванцетти до Бориса Богаткова. Его откроют только после 6 утра 13 сентября. Связано это с монтажом транспорта. Правда, с 13 сентября по 22 сентября нельзя будет проехать по улице между площадью Пименова и Сквером имени А. А. Воловика от улицы Кирова до здания по улице Восход, 15.