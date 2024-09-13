Танки НАТО на улицах Новосибирска — что на самом деле происходит в Сибири

Posted 13 сентября, 08:27
Published 13 сентября, 08:27
Modified 30 сентября, 10:00
Updated 30 сентября, 10:00
В Новосибирск привезли военную технику НАТО. Ее доставили в Сибирь специально к открытию выставки напротив ГПНТБ. Техника будет представлена здесь с 13 по 22 сентября.
На мероприятии действовали строгие ограничения, работала охрана и полиции. Все желающие посмотреть на военную технику должны были пройти через рамки металлодетектеров.
Выставка называется «Сила V Правде — Гордость и Победа». Жители Сибири на ней смогут увидеть трофейные танки и другую технику для боев, которую создало НАТО. Танк, бронетранспортер, вездеход и другие 14 единиц техники везли в Новосибирск из зоны СВО. Именно там они и были повержены. Так, например, посетители смогут увидеть подбитые танки Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие образцы.
«Два с половиной года запад поставляет бандеровскому режиму различные „чудеса“ вооружения, а укронацисты радуются каждой очередной поставке, как ярким бусам», — отметил губернатор Андрей Травников на открытии выставки.
Когда в Сети появилась новость о предстоящей выставке, она сразу же вызвала большой интерес. Как итог — на площади перед библиотекой уже 13 сентября образовалось столпотворение.
Отметим, что не все горожане поддержали проведение такой выставки. Многие высказались о том, что трофейная техника гораздо больше пригодилась бы для нужд фронта.
«Наши ребята там бьются, стараются. И им всегда нужна помощь — не только наш, на словах, но и материальная. Полная глупость — через всю страну везти технику, которая гораздо больше принесла на фронте», — высказалась жительница Новосибирска Нина Вениаминовна.
«Сколько они [танки] здесь стоять будут? Месяц? А потом дальше поедут, и дальше — это все на год затянется. Пока солдаты их отбивали, молодежь глазеет. И оставили бы там ее [технику] всю там», — прокомментировал выставку техники НАТО посетитель Григорий Степанчук.
Кроме выставки самой техники перед библиотекой также функционируют несколько зон для посетителей. Все они направлены на патриотическое воспитание.
«Мы планируем, что на протяжении этих 10 дней, помимо выставки, у нас будет работать ряд локаций, которые как раз будут посвящены патриотическому воспитанию, набору на службу по контракту, просветительской деятельности. Будут задействованы различного рода общественные организации, патриотические клубы, которые будут просвещать наших граждан», — пояснил заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.
Все эти зоны, правда, привлекают куда меньше внимания, чем выставка самой техники.
Нашлись и те, кого выставка очень впечатлила. Кто-то был впечатлен завоеваниями российских бойцов, другие — были удивлены тем, что смогли увидеть подбитую технику из-за рубежа.
«Вот и „Абрамсы“ в Сибири, — шутит посетительница Ольга. — Надеюсь, что они так и останутся эдаким экспанатом. Вместе победим».
«Пусть она [техника] здесь и будет — в Сибири это безопаснее, чем там. Скоро танков НАТО вообще на фронте не останется. Пусть они останутся как трофеи, наши трофеи», — добавила Елена Колесникова.
Напомним, доставляли технику 11 сентября. Для этого даже перекрыли участок дороги: отрезок улицы Кирова от Сакко и Ванцетти до Бориса Богаткова. Его откроют только после 6 утра 13 сентября. Связано это с монтажом транспорта. Правда, с 13 сентября по 22 сентября нельзя будет проехать по улице между площадью Пименова и Сквером имени А. А. Воловика от улицы Кирова до здания по улице Восход, 15.
На выставке «Сила V Правде — Гордость и Победа» также работал пункт заключения контрактов на военную службу с министерством обороны.
Отметим, что на протяжении всего первого дня выставка военной техники привлекала внимание прохожих. Ажиотаж не прекращался до самого вечера. Из-за этого даже образовалось столпотворение на станции метро «Октябрьская».
Выставка у ГПНТБ продлится до 22 сентября.Она передвижная и сразу после Новосибирска отправится в другой город — Сургут.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» — совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, её гостями стали свыше 670 тысяч человек.
Напомним, ранее жители Новосибирска заметили на улицах дроны. Необычную технику создали для кошения травы. Называется она «Саранча». Их приобрели для уборки района.
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