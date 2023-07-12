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В Новосибирске нашли бесхозный танк Т-34 и другую военную технику времен ВОВ

12 июля 2023, 03:58
Фото: 1MI
Объекты на бульваре Победы оказались бесхозными
В Новосибирске нашли бесхозную военную технику и стелу, которые были признаны бесхозными, и прокуратура привлекла виновное лицо к ответственности.

В Новосибирске были обнаружены бесхозные военные предметы и памятник. По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры региона, объекты на бульваре Победы в Ленинском районе оказались не владельцами их.

Было установлено, что стела, посвященная победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., танк Т-34 и боевая разведывательная машина БРМ-1К являются бесхозными. Виновное лицо, которое не принимало действий в отношении этих объектов, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Администрация Ленинского района после вмешательства прокуратуры подала иск в суд с требованием признать на них право муниципальной собственности.

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Фото: Прокуратура Новосибирской области
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