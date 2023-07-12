В Новосибирске нашли бесхозный танк Т-34 и другую военную технику времен ВОВ

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В Новосибирске были обнаружены бесхозные военные предметы и памятник. По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры региона, объекты на бульваре Победы в Ленинском районе оказались не владельцами их.
Было установлено, что стела, посвященная победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., танк Т-34 и боевая разведывательная машина БРМ-1К являются бесхозными. Виновное лицо, которое не принимало действий в отношении этих объектов, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Администрация Ленинского района после вмешательства прокуратуры подала иск в суд с требованием признать на них право муниципальной собственности.