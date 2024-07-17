Новую технику для борьбы с браконьерами получили новосибирские госинспекторы

За предыдущие два года были закуплены 36 автомобилей УАЗ, что позволило оснастить государственных инспекторов автотранспортом на 100%, 43 снегохода, 36 автомобильных прицепов, два снегоболотохода, 50 видеорегистраторов, 20 беспилотных летательных аппаратов, 10 тепловизионных монокуляров, 20 навигаторов и 108 комплектов зимнего и летнего форменного обмундирования. До конца 2024 года планируется приобретение моторных лодок.