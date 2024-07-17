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Благодаря новой технике повысится мобильность инспекторов

Новую технику для борьбы с браконьерами получили новосибирские госинспекторы

17 июля 2024, 09:08
Фото: nso.ru
Благодаря новой технике повысится мобильность инспекторов
Государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получили 40 спецмашин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин передал охотоведам ключи от 20 снегоболотоходов и 20 автомобильных прицепов, закупленных по решению правительства региона за счет средств областного бюджета.

«Техника приобретена в целях эффективного осуществления охотничьего надзора, выполнения в полном объеме задач по охране животного мира и охотничьих угодий. Мобильность госинспектора имеет решающее значение для административного делопроизводства, привлечения нарушителей к ответственности, предотвращения ущерба. Хорошее технологическое оснащение способствует высоким результатам работы», — отметил Евгений Шестернин.

За предыдущие два года были закуплены 36 автомобилей УАЗ, что позволило оснастить государственных инспекторов автотранспортом на 100%, 43 снегохода, 36 автомобильных прицепов, два снегоболотохода, 50 видеорегистраторов, 20 беспилотных летательных аппаратов, 10 тепловизионных монокуляров, 20 навигаторов и 108 комплектов зимнего и летнего форменного обмундирования. До конца 2024 года планируется приобретение моторных лодок.

«Если раньше мы зачастую сталкивались с тем, что браконьеры могли быть лучше оснащены техникой, чем мы, то теперь, я думаю, что такая проблема решена», — подчеркнул государственный инспектор управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства Петр Данильсон.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Минприроды#Техника#Браконьеры#Инспекторы
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