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Минприроды

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Октябрь
Новосибирцы выбрали «Экодук» для нового входа в Дендропарк
Жители Новосибирска выбрали проект нового входа в Дендропарк, который станет одним из главных украшений этого природного уголка в городе, сообщили в министретсве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
28 октября, 12:05
Экс-замминистра Новосибирской области ушел охранять леса в Забайкалье
Бывшего заместителя министра природных ресурсок и экологии Новосибирской области Валерия Шрейдера назначили на должность главного государственного лесного инспектора региона, сообщили в Минприроды Забайкальского края.
22 октября, 12:49
Жителей Нахаловки обвинили в обрушении берега 1-й Ельцовки в Новосибирске
16 октября, 03:48
За обрушение в Нахаловке прокуратура пригрозила главе новосибирского Минприроды
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с обрушением берега реки 1-я Ельцовка, сообщает надзорное ведомство.
14 октября, 08:32
Сентябрь
Лось устроил переполох на дороге в Новосибирске
По Новосибирску утром прогулялся лось, о чем рассказали горожане в соцсетях.
4 сентября, 06:06
Август
Как избавиться от надоедливых кабачков — дачникам назвали лучший способ
Новосибирские дачники мечтают избавиться от лишних кабачков, а в Минприроды назвали способ, как это сделать.
15 августа, 03:32
Июль
Новую технику для борьбы с браконьерами получили новосибирские госинспекторы
Государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получили 40 спецмашин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
17 июля, 09:08
Застрявшего лося вытянули семь человек под Новосибирском — как это происходило
В Бердске Новосибирской области местные жители оказали помощь лосю, сообщили в Минприроды.
16 июля, 03:21
Нашествие волков на новосибирскую деревню прокомментировали в Минприроды
Ранее жители деревни Марково заявили, что 15 июля к ним вышла целая стая волков, в министерстве рассказали, что происходит в Новосибирской области на самом деле.
16 июля, 02:39
Зоозащитники переругались с инспектором Минприроды из-за сбитой в Новосибирске косули
В Новосибирске водители сбили косулю: на помощь ей выехали активисты «Лохматый ангел».
5 июля, 07:47
Июнь
Жирного кабана с Первомайки заметили новосибирцы на спортплощадке
По улицам Новосибирска бродил толстый кабан, который давал мотивацию спортсменам, об этом случае сообщили в министерстве природы региона.
26 июня, 03:52
Полиция ищет неправильно собиравших валежник жителей Новосибирской области
В Ордынском районе неизвестные похитили поваленные ветром деревья, их заготовка запрещена, следует из сообщения министерства природных ресурсов и экологии региона.
25 июня, 04:39
Следы медведей заметили возле Новосибирска — на место выехал специалист
4 июня, 10:40
Май
Бешеный лисенок угрожает безопасности жителей и гостей Новосибирска
В Новосибирске к людям выходит лисенок, который может болеть бешенством, сообщили в Минприроды.
23 мая, 03:30
Об опасности шелкопряда предупредили новосибирцев — на что он способен?
22 мая, 05:27
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
20 мая, 06:45
Определена судьба найденной на обочине под Новосибирском медведицы
15 мая, 02:19
Отправить мужчин-охотников на СВО предложили в Новосибирской области
Создать отряд из охотников для участия в борьбе с дронами предложил сотрудник министерства природных ресурсов Новосибирской области.
3 мая, 11:43
Апрель
Ветеранов СВО пригласят на работу лесными инспекторами в Новосибирской области
20 апреля, 06:26
В Минприроды назвали источники сброса канализации в Каменку: там строят парк отдыха
17 апреля, 06:15

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