Минприроды

Новосибирцы выбрали «Экодук» для нового входа в Дендропарк

Жители Новосибирска выбрали проект нового входа в Дендропарк, который станет одним из главных украшений этого природного уголка в городе, сообщили в министретсве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.