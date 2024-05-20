Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече

В Минприроды корреспонденту Atas.info рассказали, что сообщений об обнаружении гадюк не поступало. Но есть ряд правил безопасности, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой укуса гадюки. Так, гуляя по лесу, нужно одевать высокую закрытую обувь, смотреть под ноги, не шевелить бревна, обходить стороной пни. Все правила смотрите в карточках: