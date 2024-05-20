Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:50
На кадрах змея ползет по весенней траве.
«Мы долго радовались тому, что на Шлюзе змей нет. В 2023 змеи появились в Верхней зоне, клубок гадюк нам показывали. Теперь они здесь. Знакомимся с новыми соседями, привыкаем, учимся технике безопасности. Не лазьте в буреломы», — посоветовала депутат.
В Минприроды корреспонденту Atas.info рассказали, что сообщений об обнаружении гадюк не поступало. Но есть ряд правил безопасности, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой укуса гадюки. Так, гуляя по лесу, нужно одевать высокую закрытую обувь, смотреть под ноги, не шевелить бревна, обходить стороной пни. Все правила смотрите в карточках:
* 15 марта 2024 года Минюст признал Депутата Горсовета Светлану Каверзину иноагентом.