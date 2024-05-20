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Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече

Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече

20 мая 2024, 06:45
Фото: скрин-шоты из видео t.me/sveta_kaverzina
В микрорайоне Шлюз в Советском районе Новосибирска заметили гадюк, видео опасной встречи опубликовала в своем телеграм-канале депутат-иноагент Светлана Каверзина*.

На кадрах змея ползет по весенней траве.

«Мы долго радовались тому, что на Шлюзе змей нет. В 2023 змеи появились в Верхней зоне, клубок гадюк нам показывали. Теперь они здесь. Знакомимся с новыми соседями, привыкаем, учимся технике безопасности. Не лазьте в буреломы», — посоветовала депутат.
Видео: t.me/sveta_kaverzina

В Минприроды корреспонденту Atas.info рассказали, что сообщений об обнаружении гадюк не поступало. Но есть ряд правил безопасности, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой укуса гадюки. Так, гуляя по лесу, нужно одевать высокую закрытую обувь, смотреть под ноги, не шевелить бревна, обходить стороной пни. Все правила смотрите в карточках:

Фото: Кирилл Цветков / Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

* 15 марта 2024 года Минюст признал Депутата Горсовета Светлану Каверзину иноагентом.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Животные#Минприроды#Змея#Гадюки#Укус гадюки
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