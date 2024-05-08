Подросток-инвалид год не может выйти из комнаты общежития в Новосибирске

Мальчик проживает вместе с матерью в небольшой комнате на шестом этаже. При этом подъезд к лифту не оборудован пандусом. В марте 2023-го женщина обращалась в администрацию с просьбой организовать пандус, но ей отказали. Также осталась без удовлетворения ее просьба признать ее и ребенка нуждающимися в улучшении жилищных условий.