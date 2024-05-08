Подросток-инвалид год не может выйти из комнаты общежития в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Мальчик проживает вместе с матерью в небольшой комнате на шестом этаже. При этом подъезд к лифту не оборудован пандусом. В марте 2023-го женщина обращалась в администрацию с просьбой организовать пандус, но ей отказали. Также осталась без удовлетворения ее просьба признать ее и ребенка нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручал доложить об этой ситуации. В региональном СУ СК провели проверку, но дальше дело не пошло.
Сейчас Александр Бастрыкин повторно поручил руководителю регионального СУ СК Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить, почему семье отказали в возбуждении уголовного дела.