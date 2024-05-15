atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Медведицу спасают волонтеры

Определена судьба найденной на обочине под Новосибирском медведицы

15 мая 2024, 02:19
Фото: 1MI
Медведицу спасают волонтеры
Измученного медвежонка нашли в Болотнинском районе Новосибирской области: после спасения его отправили на реабилитацию в другой регион, сообщили волонтеры.

Молодую медведицу, которой всего пять месяцев, нашли 5 мая на обочине, в тридцати километрах от города Болотное. Животное было сильно истощено: за шерстью выпирали кости — настолько она исхудала, а также на коже сидели минимум 50 клещей.

Медвежонка отправили на спасение к волонтерам «Лохматый Ангел». За неделю косолапая пошла на поправку. Было принято решение отправить ее на реабилитацию в специальный центр для медвежат-сирот в Тверской области. Там ей помогут специалисты.

Несмотря на истощение, волонтеры отмечают характер медведицы, который она ярко выражает. Ей дали имя — Ника. Так звали древнегреческую богиню победы. Интересно, что судьбу зверя решали накануне праздника Дня Победы. Животное транспортировали в другой регион на вертолете.

Стоит отметить, что косолапую нашли на трассе две девушки. Они позвонили волонтерам и тогда ее отправили в центр. Однако Минприроды раскритиковало такие действия. По данным министерства, изымать животное из естественной среды — запрещено.

В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Заельцовском бору
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведяБурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Спасение#Медведи#Минприроды#Медвежата
Подпишитесь
Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
13 мая, 14:36
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
13 мая, 10:51
1,8 млн рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске
13 мая, 10:37
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
13 мая, 08:43
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
13 мая, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
12 мая, 11:36
"