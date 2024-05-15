Определена судьба найденной на обочине под Новосибирском медведицы

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Молодую медведицу, которой всего пять месяцев, нашли 5 мая на обочине, в тридцати километрах от города Болотное. Животное было сильно истощено: за шерстью выпирали кости — настолько она исхудала, а также на коже сидели минимум 50 клещей.
Медвежонка отправили на спасение к волонтерам «Лохматый Ангел». За неделю косолапая пошла на поправку. Было принято решение отправить ее на реабилитацию в специальный центр для медвежат-сирот в Тверской области. Там ей помогут специалисты.
Несмотря на истощение, волонтеры отмечают характер медведицы, который она ярко выражает. Ей дали имя — Ника. Так звали древнегреческую богиню победы. Интересно, что судьбу зверя решали накануне праздника Дня Победы. Животное транспортировали в другой регион на вертолете.
Стоит отметить, что косолапую нашли на трассе две девушки. Они позвонили волонтерам и тогда ее отправили в центр. Однако Минприроды раскритиковало такие действия. По данным министерства, изымать животное из естественной среды — запрещено.