В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Заельцовском бору

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Поиски шли весь день и завершились к вечеру. Медведя не нашли. Оцепление снимут в ближайшее время, сообщила Atas.info пресс-секретарь министерства Анастасия Ларесс.
«Следов медведя не обнаружено. По итогам поисковой операции специалисты подведомственного учреждения, которые работали на месте, подготовят заключение», — рассказала официальный представитель министерства.
Министр природы Евгений Шестернин в своем телеграм-канале поиронизировал над ситуацией.