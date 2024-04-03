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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:40

3 апреля специалисты Минприроды искали в Заельцовском бору медведя

В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Заельцовском бору

3 апреля 2024, 12:37
Фото: 1MI
3 апреля специалисты Минприроды искали в Заельцовском бору медведя

В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Новосибирске

3 апреля специалисты Минприроды искали в Заельцовском бору медведя. Его якобы увидел мужчина, который гулял утром с собакой.

Поиски шли весь день и завершились к вечеру. Медведя не нашли. Оцепление снимут в ближайшее время, сообщила Atas.info пресс-секретарь министерства Анастасия Ларесс.

«Следов медведя не обнаружено. По итогам поисковой операции специалисты подведомственного учреждения, которые работали на месте, подготовят заключение», — рассказала официальный представитель министерства.
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Министр природы Евгений Шестернин в своем телеграм-канале поиронизировал над ситуацией.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Минприроды#Евгений Шестернин#Медведь#Алёна Рогонова#Заельцовский бор
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