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Медведь

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2024
В Новосибирске медведя ликвидировали за торговым центром— правда или фейк
В социальных сетях и личных сообщениях жители начали пересылать друг другу информацию о ликвидации медведя в Новосибирске. Редакция Atas.Info узнала, правда ли это произошло на территории областного центра.
25 октября, 12:04
Медведь не впал в спячку и теперь пугает жителей деревни под Новосибирском
Медведь-шатун, не впавший в спячку, держит в страхе жителей Кыштовского района Новосибирской области, сообщает местная газета.
17 октября, 03:15
Опасный медведь задрал 30 овец в селе под Новосибирском — его хотят застрелить
Васти Новосибирской области выдали разрешение на отстрел бурого медведя, который растерзал стадо овец. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
11 октября, 10:01
Мертвого медведя нашли в Кочковском районе — проводится проверка
В Кочковском районе Новосибирской области найден труп медведя, что привлекло внимание полиции.
27 сентября, 12:49
Бывший вице-мэр Новосибирска рассказала о сумасшедшем путешествии по Камчатке
3 сентября, 03:04
Медведь-убийца бродит неподалеку от домов и пугает людей
Задравший скот медведь ставит под угрозу животных и жителей района, считают местные жители.
2 сентября, 09:20
Видео. Медведь вышел к людям в поселке под Новосибирском
В одном из районов Новосибирской области заметили медведя, который вышел к людям, сообщают очевидцы в соцсетях.
15 августа, 06:35
Медведь нагрянул на новосибирскую пасеку, чтобы полакомиться медом — фото
В Маслянинском районе бродит медведь, фотографии следов косолапого сделали местные жители.
3 августа, 03:27
Медведь едва не разорвал охотника с ребенком в Новосибирской области
В лесу Новосибирской области медведь напал на мужчину с ребенком, о чем сообщил сам пострадавший охотник.
5 июля, 02:24
Зоозащитницу возмутило катание на медведе блогера из Новосибирска
Василина Катаева ради лайков прокатилась на медведе и сфотографировалась в его объятиях, кадры опубликованы в ее соцсетях.
31 мая, 05:36
В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Заельцовском бору
3 апреля специалисты Минприроды искали в Заельцовском бору медведя. Его якобы увидел мужчина, который гулял утром с собакой.
3 апреля, 12:37
В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили
3 апреля, 07:14
Завтрак белого медведя Кая сняли на видео посетители Новосибирского зоопарка
Белый медведь Кай, живущий в Новосибирском зоопарке, был снят на видео во время своего утреннего приема пищи.
8 февраля, 03:32
2023
В Новосибирской области медведя прогнали в лес громким сигналом
Жители Маслянинского района Новосибирской области прогнали медведя из поля в лес громкими звуками.
17 октября 2023, 01:38
Разорившего ульи под Новосибирском медведя ждет отстрел
В Куйбышевском районе намерены застрелить медведя. Накануне он разорил пчелиные ульи.
10 октября 2023, 14:24
Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области
Медведь разгромил ульи в деревне Новокиевка Новосибирской области: он проник на участок ночью.
9 октября 2023, 04:17
Дальнобойщик сбил медведя под Новосибирском — возмутился министр Шестернин
7 октября 2023, 12:42
Медведя разорвало на трассе между Новосибирском и Кемерово
На трассе между Новосибирском и Кузбассом обнаружено тело медведя, разорванное пополам, причиной его гибели, вероятно, стала автомобильная авария.
6 октября 2023, 07:03
Медведь разодрал овец в Новосибирской области — остались одни кишки
В Новосибирской области крупный медведь задрал несколько овец в Чулымском районе.
3 октября 2023, 04:52
Медвежонок в Новосибирской области вышел к жителям села Троицк
В селе Троицк местные жители прогнали медвежонка, после того, как он несколько раз возвращался на территорию села.
1 октября 2023, 08:11

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