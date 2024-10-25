В Новосибирске медведя ликвидировали за торговым центром— правда или фейк

В социальных сетях и личных сообщениях жители начали пересылать друг другу информацию о ликвидации медведя в Новосибирске. Редакция Atas.Info узнала, правда ли это произошло на территории областного центра.