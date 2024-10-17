Медведь не впал в спячку и теперь пугает жителей деревни под Новосибирском

Posted 17 октября, 03:15
Published 17 октября, 03:15
Modified 17 октября, 03:17
Updated 17 октября, 03:17
В окрестностях деревни Воскресенка, как рассказывает «Правда Севера», он напал на стадо овец, растерзав шесть животных, а еще семь овец пропали. По словам местных жителей, овцы могли переплыть реку, спасаясь от хищника, который, вероятно, пошел по их следам.
Местные власти и инспекторы Минприроды призывают людей сохранять спокойствие, утверждая, что медведь не представляет угрозы. По их версии, стадо могло пострадать от диких собак или волков, а медведь лишь пришел поживиться останками животных. На данный момент охотоведы следят за ситуацией, и последние три дня медведя в окрестностях не видели.