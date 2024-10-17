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Posted 17 октября, 03:15

Published 17 октября, 03:15

Modified 17 октября, 03:17

Updated 17 октября, 03:17

Свежие следы медведя

Медведь не впал в спячку и теперь пугает жителей деревни под Новосибирском

17 октября 2024, 03:15
Фото: «Правда Севера»
Свежие следы медведя
Медведь-шатун, не впавший в спячку, держит в страхе жителей Кыштовского района Новосибирской области, сообщает местная газета.

В окрестностях деревни Воскресенка, как рассказывает «Правда Севера», он напал на стадо овец, растерзав шесть животных, а еще семь овец пропали. По словам местных жителей, овцы могли переплыть реку, спасаясь от хищника, который, вероятно, пошел по их следам.

Местные власти и инспекторы Минприроды призывают людей сохранять спокойствие, утверждая, что медведь не представляет угрозы. По их версии, стадо могло пострадать от диких собак или волков, а медведь лишь пришел поживиться останками животных. На данный момент охотоведы следят за ситуацией, и последние три дня медведя в окрестностях не видели.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Лес#Охота#Медведь#Охотоведы
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