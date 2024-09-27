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Posted 27 сентября, 12:49

Published 27 сентября, 12:49

Modified 27 сентября, 12:49

Updated 27 сентября, 12:49

Труп животного может угрожать огружающей сельхозугодиям

Мертвого медведя нашли в Кочковском районе — проводится проверка

27 сентября 2024, 12:49
Фото: 1MI
Труп животного может угрожать огружающей сельхозугодиям
В Кочковском районе Новосибирской области найден труп медведя, что привлекло внимание полиции.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сотрудники полиции опросили свидетелей, которые пояснили, что медведь представлял угрозу для работников сельхозугодий и жителей близлежащих деревень. По их словам, хищник мог атаковать людей, что и стало причиной его гибели.

На момент публикации проводится проверка и устанавливаются все детали инцидента. Пресс-служба полиции сообщила, что специалисты выясняют, были ли соблюдены все законные процедуры в отношении угрозы, исходившей от животного, и что именно послужило причиной его гибели.

Подробности о результатах проверки будут опубликованы по мере их поступления.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Животные#Инцидент#Медведь
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