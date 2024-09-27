Мертвого медведя нашли в Кочковском районе — проводится проверка

Posted 27 сентября, 12:49
Published 27 сентября, 12:49
Modified 27 сентября, 12:49
Updated 27 сентября, 12:49
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Сотрудники полиции опросили свидетелей, которые пояснили, что медведь представлял угрозу для работников сельхозугодий и жителей близлежащих деревень. По их словам, хищник мог атаковать людей, что и стало причиной его гибели.
На момент публикации проводится проверка и устанавливаются все детали инцидента. Пресс-служба полиции сообщила, что специалисты выясняют, были ли соблюдены все законные процедуры в отношении угрозы, исходившей от животного, и что именно послужило причиной его гибели.
Подробности о результатах проверки будут опубликованы по мере их поступления.